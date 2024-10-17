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Запрет "пропаганды чайлдфри": Поправки приняты в 1-ом чтении

Екатерина Венкина
17 октября 2024 г.

Поправки предусматривают за "пропаганду чайлдфри" штрафы: до 400 тыс. рублей - для физлиц, до 800 тыс. - для должностных лиц, до 5 млн рублей - для юридических. В Госдуме изменения одобрены в первом чтении.

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Госдума
Госдума (фото из архива)Фото: The State Duma/AP/picture alliance

Госдума в первом чтении приняла поправки о запрете так называемой "пропаганды чайлдфри". Об этом в четверг, 17 октября, сообщили на сайте нижней палаты Федерального собрания. Внесены дополнения в шесть федеральных законов, предусматривающих в том числе запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ, смены пола.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал принятие изменений процессом формирования "единого правового поля по защите <…> традиционных ценностей". По его версии, власти хотят "оградить" население от "навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе".

Штрафы за "пропаганду чайлдфри"

За "пропаганду чайлдфри" будут предусмотрены штрафы: до 400 тыс. рублей - для физлиц, до 800 тыс. - для должностных лиц, до 5 млн рублей - для юридических.

Законопроект был внесен в Госдуму по инициативе председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

В июне заместитель главы Минюста Всеволод Вуколов говорил, что движение "чайлдфри" должны признать в России "экстремистским" - по аналогии с "международным движением ЛГБТ".

Демограф: Власти выбрали тупиковый путь запрета мифического движения

Между тем юридически движение за отказ от деторождения в РФ не оформлено.

Демограф Алексей Ракша, который с 2014 по 2020 годы работал в управлении статистики населения и здравоохранения Росстата, отмечал, что коэффициент рождаемости в стране сокращается ежегодно. По его словам, власти выбрали тупиковый путь запрета мифического движения "чайлдфри": "Это выглядит как истерика".

По его мнению эксперта, наиболее эффективным инструментом для стимулирования рождаемости остается финансовое поощрение.

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