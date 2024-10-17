Запрет "пропаганды чайлдфри": Поправки приняты в 1-ом чтении

Запрет "пропаганды чайлдфри": Поправки приняты в 1-ом чтении17 октября 2024 г.
Госдума в первом чтении приняла поправки о запрете так называемой "пропаганды чайлдфри". Об этом в четверг, 17 октября, сообщили на сайте нижней палаты Федерального собрания. Внесены дополнения в шесть федеральных законов, предусматривающих в том числе запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ, смены пола.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал принятие изменений процессом формирования "единого правового поля по защите <…> традиционных ценностей". По его версии, власти хотят "оградить" население от "навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе".
Штрафы за "пропаганду чайлдфри"
За "пропаганду чайлдфри" будут предусмотрены штрафы: до 400 тыс. рублей - для физлиц, до 800 тыс. - для должностных лиц, до 5 млн рублей - для юридических.
Законопроект был внесен в Госдуму по инициативе председателя Совфеда Валентины Матвиенко.
В июне заместитель главы Минюста Всеволод Вуколов говорил, что движение "чайлдфри" должны признать в России "экстремистским" - по аналогии с "международным движением ЛГБТ".
Демограф: Власти выбрали тупиковый путь запрета мифического движения
Между тем юридически движение за отказ от деторождения в РФ не оформлено.
Демограф Алексей Ракша, который с 2014 по 2020 годы работал в управлении статистики населения и здравоохранения Росстата, отмечал, что коэффициент рождаемости в стране сокращается ежегодно. По его словам, власти выбрали тупиковый путь запрета мифического движения "чайлдфри": "Это выглядит как истерика".
По его мнению эксперта, наиболее эффективным инструментом для стимулирования рождаемости остается финансовое поощрение.