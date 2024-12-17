Госдума РФ приняла закон о спецсчетах для "иноагентов"

"Иностранным агентам" в России запретят получать доходы от творческой и интеллектуальной деятельности, операций с недвижимостью и автомобилями, а также процентов по банковским счетам.

Государственная дума РФ одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о зачислении доходов лиц, признанных "иностранными агентами", на специальные рублевые счета. Документ принят единогласно, заявил спикер Думы Вячеслав Володин во вторник, 17 декабря.

"Принятый закон запретит обогащаться негодяям за счет граждан и страны, которую они предали. Заработанные в России средства не должны использоваться против нее", - написал он в Telegram.

"Иноагентам" запретят получать доходы в РФ

Согласно законопроекту, "иноагенты" или те, кто перечисляет им денежные средства, обязаны открыть спецсчет для зачисления на него доходов от продажи недвижимости и автомобилей, а также сдачи их в аренду, процентов по вкладам и дивидендов, а также доходов от интеллектуальной и творческой деятельности. Воспользоваться данными средствами будет возможно только после отмены статуса "иностранного агента".

О расширении действия законопроекта о спецсчетах для "иностранных агентов" стало известно 13 декабря. В документ было решено внести положения, запрещающие распоряжаться доходами от сдачи в аренду или продажи недвижимости и автомобилей, а также получать проценты по банковским вкладам и дивидендам.

Законопроект, запрещающий "иностранным агентам" получать доходы от творческой и интеллектуальной деятельности, был принят в первом чтении в ноябре. Как указывалось в пояснительной записке, законопроект направлен на "защиту безопасности государства и недопущение иностранного вмешательства во внутренние дела" РФ. На данный момент в списке "иноагентов" в РФ числится более 400 физических лиц.