Госдума РФ приняла закон о пожизненных сроках за госизмену

Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который вводит пожизненное наказание по статье о государственной измене (статья 275 УК РФ). Соответствующая информация появилась во вторник, 18 апреля, на сайте российского парламента.

Законопроект был внесен в Госдуму 7 апреля, а текст поправок появился в базе парламента лишь накануне. Сейчас наказание по статье о госизмене составляет от 12 до 20 лет.

Кроме того, депутаты существенно повысили нижний и верхний предел ответственности сразу по нескольким составам преступлений. Ужесточается максимальное наказание по части 1 статьи 205 УК (теракт) - с 15 лет до 20. Также в сторону повышения меняются сроки по статье о содействии терроризму (статья 205.1 УК): по первой части суды смогут назначать до 7 лет колонии (вместо 5 в предыдущей редакции), а по второй части - до 12 (вместо 10). За участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК) теперь будут давать от 10 до 15 лет (от 5 до 10 лет ранее).

Кроме того, УК РФ появится статья 284.3 (оказание "содействия в исполнении решений" международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов). Она предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

За "фейки" об армии могут лишить гражданства

Госдума также сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект "О гражданстве", определяющий порядок вступления в российское гражданство и его лишения. Законом расширен перечень правонарушений, за совершение которых смогут лишать приобретенного гражданства.

В частности, потерять приобретенное гражданство можно по факту приговора, вынесенного по статьям о военных "фейках", "дискредитации" вооруженных сил, дезертирстве, реабилитации нацизма, причастности к "нежелательным" организациям, а также по ряду статей, связанных с антиэкстремистским и антитеррористическим законодательством.

Еще одним основанием для лишения приобретенного гражданства будет "совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности России". О каких действиях идет речь, в законе не поясняется. Однако, в этом случае человека могут лишить гражданства даже без решения суда.

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