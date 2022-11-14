В РФ предложили добавить основания для лишения гражданства

Лишать приобретенного гражданства чиновники хотят еще и за добровольную сдачу в плен, дезертирство и утрату военного имущества.

Сенаторы Андрей Клишас, Андрей Яцкин, Виктор Бондарев и Григорий Карасин внесли в Госдуму проект поправок к законопроекту о гражданстве РФ, в котором расширяется список оснований для его лишения. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщают государственные агентства ТАСС и РИА Новости .

Законодатели предлагают лишать приобретенного российского гражданства за нарушение ряда уголовных статей, касающихся армии. В частности, за добровольную сдачу в плен, дезертирство или самовольное оставление места службы, неисполнение приказа в период военного положения, уклонение от службы с помощью симуляции болезни, повреждение, уничтожение или утрату военного имущества умышленно или по неосторожности. Клишас в своем Telegram-канале опубликовал документ с таблицей планируемых изменений.

Поправки Путина к закону о гражданстве РФ

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин также внес поправку с дополнительными основаниями для лишения гражданства. Он хочет включить в перечень преступления по статьям о "фейках" и дискредитации российской армии, о сотрудничестве с "нежелательными организациями" и о призывах к нарушению территориальной целостности РФ.

Законопроект прошел первое слушание в апреле и изначально предполагал возможность лишить гражданства за тяжкие преступления против государства, терроризм, наркоторговлю, подделку документов, а также по добровольному желанию.

Статья 6 Конституции РФ между тем гласит, что россиянин не может быть лишен гражданства или права его изменить. В основном законе, кроме того, не указываются правовые различия между гражданством по рождению и приобретенным.

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