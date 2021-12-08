Госдума разрешила полиции проникать в квартиры и вскрывать автомобили

Государственная дума РФ на пленарном заседании в среду, 8 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который расширяет полномочия служащих полиции, в частности предоставляет им право вскрывать автомобили, оцеплять территории и строения, ограждать места массовых мероприятий, а также проникать в дома, квартиры и на земельные участки.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Эрнеста Валеева, аналогичные полномочия уже имеются, в частности, у сотрудников Росгвардии. Тем самым принятые поправки приводят в соответствие права различных ведомств, пояснил он.

Суть поправок

Отныне российские полицейские вправе вскрывать автомобиль, если это необходимо для спасения жизни, предотвращения преступления, изъятия оружия или наркотиков, проверки сообщения об угрозе теракта или установления обстоятельств несчастного случая, а также для обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках или ЧС. Если собственник автомобиля не присутствует при вскрытии, он должен быть проинформирован об этом в течение 24 часов.

В документе также уточняются формулировки статьи 15-й закона "О полиции", которая регулирует право полицейских проникать в квартиры, жилые дома, здания, на земельные участки и территории. Поправки к закону разрешают такие действия в случае необходимости задержания "лиц, подозреваемых в совершении преступления", а также если в помещении находится человек без процессуального статуса, совершивший вероятное преступление, о котором могут сообщить потерпевшие или очевидцы.

Поправки также наделяют полицейских правом оцеплять места происшествий, если иначе нельзя предотвратить угрозу жизни и здоровью граждан. Максимально возможный размер оцепленной территории при этом не указан. Полиция может временно ограждать места проведения массовых мероприятий и обозначать их доступными средствами, указывается в документе.

Законопроект внесен правительством

Законопроект, расширяющий полномочия полиции, был внесен в Думу правительством в мае 2020 года. Его авторы также предлагали разрешить полицейским использовать оружие, если задерживаемый совершает действия, которые можно расценить как угрозу нападения. Это положение депутаты отвергли, как и предложение не преследовать полицейских за "действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции".

Документ поступил на рассмотрение Совета Федерации, в случае принятия его передадут на подпись президенту РФ.

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