Обыски в России, или Новый дивный мир российского силовика

В Москве прошли обыски в семье главного редактора издания The Insider. Роман Доброхотов проходит по делу о клевете как свидетель, у его родителей даже статуса нет. Ошибка? Нет, уверен Сергей Елкин.
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Обыск в квартире главреда The Insider Романа Доброхотова может быть связан с делом о клевете, где он проходит свидетелем. Его коллеги связывают это с давлением на журналистов в РФ и обещают новые расследования.
Практически отсутствующая реакция общества на очередные обыски и аресты журналистов в России связана не только с усталостью людей, но и с эффективностью репрессивной машины, считает Татьяна Фельгенгауэр.