 Обыски в России, или Новый дивный мир российского силовика | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.07.2021

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Россия

Обыски в России, или Новый дивный мир российского силовика

В Москве прошли обыски в семье главного редактора издания The Insider. Роман Доброхотов проходит по делу о клевете как свидетель, у его родителей даже статуса нет. Ошибка? Нет, уверен Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина: шеф полиции возмущенно приказывает своим подчиненным: Мало проводить обыски у обвиняемых! Надо обыскивать также свидетелей и потерпевших!

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    Автор: Сергей Елкин


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