Обыски в России, или Новый дивный мир российского силовика

Блокировка сайтов Навального и Ко.: смотри, куда кликаешь!

Сразу 49 сайтов, связанных с командой политика Алексея Навального, заблокировал по требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор. Куда в интернете ходить не надо, теперь точно знает Сергей Елкин.