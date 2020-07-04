Госдума без "экстремизма": лидеров "Яблока" в Татарстане могут снять с выборов

Вахитовский районный суд Казани 20 августа признал главу регионального отделения партии "Яблоко" Руслана Зинатуллина причастным к экстремистской организации - местному штабу Алексея Навального. Доказательствами этого суд счел посты Зинатуллина о Навальном и факт проведения Зинатуллиным митинга "против политических репрессий".

Согласованный митинг в центре Казани

Иск в суд против главы татарстанского "Яблока" составила прокуратура Вахитовского района Казани. В иске говорилось, что связь Зинатуллина со штабом Навального подтверждается "его неоднократными выражениями поддержки указанной организации в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook". Такой поддержкой прокуратура и суд посчитали все посты Зинатуллина с февраля 2021 года, где хотя бы раз упоминается личность Навального или его штаб. Среди них, к примеру, публикация видео с изображением оппозиционного политика. Это YouTube-ссылка на запись эфира "Радио Свобода", где Зинатуллин комментировал январские протесты в поддержку Навального.

Кроме того, региональное "Яблоко" провело согласованный с властями митинг в центре Казани 14 февраля - в один день со всероссийской акцией сторонников Навального. Прокуратура назвала похожими темы обоих публичных мероприятий - "против политических репрессий". Суд с этим согласился.

Штабы Алексея Навального в регионах (фото из архива)

Еще один довод прокуратуры, одобренный судом - публикация Зинатуллиным в соцсетях ссылки на интервью, в котором тот критикует позицию основателя "Яблока" Григория Явлинского по поводу Навального. А также - публикация фотографии с пикета в поддержку оппозиционного политика в Германии. Акцию провел член татарстанского "Яблока".

"Я считаю, что ни одного доказательства моей причастности к штабам Навального в деле нет. Нет ни одного моего высказывания в поддержку Навального. Я лишь говорил, что выступаю против политических репрессий и считаю Навального политически репрессированным(…) Таких политически репрессированных у нас сегодня, насколько мне известно, по оценкам правозащитников, около 400 человек. Навальный лишь один из них. Я выступаю в защиту всех этих людей", - комментирует Руслан Зинатуллин. Он также считает, что решение суда против него так же политически мотивировано и является реакцией на его деятельность. Зинатуллин планирует подать апелляционную жалобу.

Судебное разбирательства без участия Изотовой

Подобное решение суда не первое в своем роде. Тот же Вахитовский райсуд Казани уже признавал причастной к экстремистской организации коллегу Зинатуллина по партии - Елену Изотову. Он возглавляет зеленую фракцию в татарстанском "Яблоке".

В ее случае прокуратура и суд сослались не только на посты с упоминанием Навального и его регионального штаба. Изотовой также вменили высказывания в поддержку адвоката Ивана Павлова - экс-руководителя правозащитного проекта "Команда 29", а также защиту узников так называемого "дворцового дела", возбужденного после зимних протестов 2021 года.

Карикатура Сергея Елкина

Сама Изотова не присутствовала на заседании. За день до процесса у нее поднялась температура. Учитывая условия пандемии, она записалась на прием к врачу и отправила в суд заявление с просьбой перенести процесс. Суд связался с медучреждением, не получил подтверждение о болезни Изотовой и принял решение без нее. Она уже подала апелляцию.

"Основной упор в апелляционной жалобе мы сделали именно на то, что Изотова была лишена права на участие в судебном разбирательстве. Доказательства того, что она болела, у нас есть. Мы приложили больничный лист и прочие документы, которых на момент вынесения решения суда у нее не было и быть не могло. Больничный лист выдается после его закрытия. Изотова получила его лишь спустя три дня после суда, - говорит адвокат Елены Изотовой Лаврентий Сичинава.

Кандидатуры Зинатуллина и Изотовой могут снять с выборов

Ранее "Яблоко" выдвинуло Зинатуллина и Изотову кандидатами в депутаты Госдумы от Татарстана по избирательному округу №31. Решение суда о причастности обоих к экстремистской организации запрещает им участвовать в выборах. Это прописано в федеральном законе №67 об основных гарантиях избирательных прав, поэтому если решение суда устоит в апелляции, следом избирательная комиссия снимет их кандидатуры с выборов.

Член совета движения "Голос", признанного в России иностранным агентом, Андрей Бузин считает, что связь со структурами Навального становится в России формальным поводом для недопуска независимых кандидатов на выборы. По его мнению, удаление публикаций с упоминанием Навального не исправит ситуацию. "Если (кандидаты на выборах. - Ред.) будут удалять эти публикации, при желании найдут другие связи. Тут было бы желание. Что касается нахождения поводов, все зависит от политической воли. Если кандидат представляется исполнительной власти реальным оппонентом, то его до выборов не допускают. Если он не представляется реальным оппонентом, тут уже не зависит, участвовал ли он в митингах и демонстрациях в поддержку Навального, его допустят", - уверен Андрей Бузин.

"Яблоку" в Татарстане к отстранению от выборов не привыкать

Казанский политолог, профессор политических наук Сергей Сергеев напоминает, что кандидатов от "Яблока" в Татарстане ранее уже не допускали к выборам. Тогда этому находились другие причины, не связанные с фигурой Навального.

"Оппозиция в Татарстане, во-первых, малочисленна, особенно демократическая оппозиция, и, во-вторых, фрагментированна(…) Что касается возможного снятия кандидатов "Яблока", то, к сожалению, "яблочникам" в Татарстане к этому не привыкать: ранее снимали и целые списки на выборах различного уровня, снимали и отдельных кандидатов в депутаты - Ирека Муртазина на прошлых выборах в Госдуму. Так что стремление избавиться от отдельных кандидатов, которые кажутся "неудобными", не является чем-то экстраординарным", - отмечает Сергей Сергеев.

По его мнению, если решение суда приведет к очередному удалению "Яблока" из региональных бюллетеней, это укрепит имидж партии и даст преимущество другим формально оппозиционным кандидатам. Правда, их победу политолог считает маловероятной.

Тем временем под вопросом остается участие в выборах остальных кандидатов от "Яблока" в Татарстане - Гульназ Равиловой и Дмитрия Фомина. Прокуратура пока не выступала с иском о признании их связи со структурами Навального.

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