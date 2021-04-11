"Голубое чудо" - самый красивый мост через Эльбу (фотогалерея)

Самый фотогеничный мост Саксонии

Как и знаменитый символ Парижа, дрезденский мост на пенсию не собирается. Эксперты считают, что он прослужит, минимум, еще 20 лет. По случаю 125-летия было объявлено о скором начале ремонтных работ - обновлении антикоррозионного покрытия. До 2020 года на эти цели будет потрачено более 10 миллионов евро.