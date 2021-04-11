"Голубое чудо" - самый красивый мост через Эльбу (фотогалерея)

На Эльбе насчитывается более сотни мостов - от очень маленьких в самом начале реки в Чехии до очень больших в Гамбурге. Пожалуй, самый красивый из них находится в Дрездене.
Этот дворец расположен на границе Берлина и Потсдама. Во времена холодной войны рядом на Глиникском мосту меняли шпионов.
Автобаны соединяют города и людей, но создают трудно- или непреодолимые границы для диких животных - оленей, косуль, ужей... Для них в Германии строят специальные мосты.
В Германии - много разных "Швейцарий", но самая первая и знаменитая находится недалеко от саксонской столицы - Дрездена.
Неповторимую атмосферу Шпайхерштадта создают расположение около воды, многочисленные мосты и красивые кирпичные фасады.