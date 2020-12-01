Главы МИД стран НАТО обсудили реформы альянса и отношения с Россией

Министры иностранных дел 30 стран Североатлантического альянса обсуждали возможные реформы организации. Стратегическая концепция НАТО требует обновления, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе во вторник, 1 декабря, после прошедшей видеоконференции глав МИД.

По его словам, на онлайн-встрече обсуждали проект "НАТО 2030" и то, как подготовить альянс к вызовам будущего, а также тему России и ситуацию в Афганистане. "Мы адаптируем политику сдерживания, проводимую НАТО в отношении дестабилизирующих действий России. Одновременно с этим мы все считаем, что диалог с Россией должен быть продолжен", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что нынешняя стратегическая концепция НАТО разрабатывалась в 2010 году, когда еще сохранялись надежды, что время больших разногласий с Россией прошло. Однако затем последовал конфликт в Украине. Новая концепция также должна сформулировать рамочные условия для возможного ответа на угрозу со стороны Китая и новых технологий.

138 предложений экспертной группы

На встрече была представлена программа возможного обновления НАТО из 138 пунктов, разработанная экспертной группой, в которую, среди прочих, входил экс-глава Минобороны и МВД ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maizière). Цель предлагаемых реформ - улучшить политическое взаимодействие внутри НАТО и ускорить принятие решений.

Среди предложений экспертов - ограничить возможность для блокирования решений альянса со стороны отдельных членов, выработать новые нормы взаимодействия, например общее обсуждение решений в области безопасности, принимаемых членами альянса, а также запретить политически мотивированную блокировку решений НАТО. Благодаря такому запрету Турция не смогла бы в дальнейшем блокировать совместную работу альянса с Австрией, а Венгрия - с Украиной.

Армия Турции в Сирии

Политика Турции и взаимоотношения НАТО с Анкарой стали одной из главных причин для начала дискуссии о реформах. Среди проблемных вопросов - турецкие действия в северной Сирии, покупка Анкарой российских ЗРК С-400 и позиция в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

Заявление глав МИД ФРГ и Франции

Цель проводимых дискуссий - "усилить политическую составляющую альянса", среди прочего, модернизировать стратегию 2010 года и оживить трансатлантическое сотрудничество, говорится в совместном заявлении главы МИД ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas) и его французского коллеги Жан-Ива ле Дриана, обнародованном в тот же день. "Мы, европейцы, теперь не только спрашиваем, что Америка может сделать для нас, но что мы можем сделать сами, чтобы усилить нашу безопасность и придать более сбалансированный вид трансатлантическому партнерству", - подчеркивается в документе.

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