Столтенберг: НАТО должна усилить присутствие в регионе Черного моря

НАТО должна продолжить укрепление своих позиций в регионе Черного моря в свете "усиления российского военного присутствия в Крыму", анексированном у Украины. Об этом в понедельник, 30 ноября, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Его комментарий последовал в преддверии Совета министров иностранных дел стран-членов НАТО, который пройдет 1-2 декабря в формате телеконференции.

"Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие (в регионе Черного моря. - Ред.), не в последнюю очередь - в Крыму. В этом состоит причина, почему мы должны и дальше увеличивать наше присутствие в регионе", - подчеркнул Столтенберг.

Альянс усилит взаимодействие с Грузией и Украиной Смотреть видео 02:12 Поделиться Генсек НАТО о проблемах безопасности во время пандемии Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3eL8D Интервью DW: генсек НАТО о проблемах безопасности во время пандемии и действиях России

"Черноморский регион имеет стратегическое значение для НАТО и всех ее союзников… Мы тесно сотрудничаем с ценными для нас партнерами - Грузией и Украиной. В этой связи НАТО сохраняет значительное присутствие в черноморском регионе и будет в дальнейшем еще более тесно взаимодействовать с Украиной и Грузией", - подчеркнул он.

Генсек напомнил, в частности, о многонациональной бригаде, базирующейся в румынском городе Крайова в рамках специального передового присутствия НАТО в юго-восточной части Североатлантического союза.

"Мы видим, что Россия продолжает нарушать территориальную целостность и суверенитет этих двух стран, в частности, путем незаконной аннексии Крыма и присутствия российских войск в части Грузии", - указал далее Столтенберг.

Столтенберг: РФ создает новые ракеты

"РФ модернизирует свой ядерный потенциал и создает новые ракеты. Она размещает больше сил в регионах по соседству с нами - от крайнего Севера до Сирии и Ливии. Мы также видим усиленное российское присутствие вследствие кризисов в Беларуси и Нагорном Карабахе", - добавил глава альянса.

Он также подчеркнул, что наращивание присутствия НАТО в черноморском регионе будет обсуждаться 2 декабря с главами МИД Украины Дмитрием Кулебой и Грузии - Давидом Залкалиани.

Кроме того, в рамках Совета будет вестись речь о контроле над вооружениями, в частности о ситуации вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3), действие которого истекает в феврале 2021 года.

Ранее, в июне, генсек альянса Йенс Столтенберг инициировал дискуссию об усилении НАТО к 2030 году.

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