 Страны НАТО в феврале обсудят вывод войск из Афганистана | Новости политики из Германии | DW | 24.11.2020

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Политика

Страны НАТО в феврале обсудят вывод войск из Афганистана

Йенс Столтенберг призвал не принимать "поспешных решений". По его словам, если военные НАТО покинут Афганистан, "Исламское государство" может установить там террористический халифат.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

В феврале 2021 года министры обороны НАТО обсудят вопрос о том, оставлять ли свой военный контингент в Афганистане или же вывести его из страны - в соответствии с соглашением, заключенным между  США и радикальным движением "Талибан". "Мы как союзники по НАТО должны принять очень сложное решение", - сказал генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в интервью изданиям медиагруппы Funke Mediengruppe, опубликованном во вторник, 24 ноября.

Столтенберг предостерег партнеров по НАТО от слишком поспешного вывода военных из страны: "Мы должны взвесить издержки. Если мы останемся в Афганистане, мы, конечно, рискуем и дальше быть вовлеченными в сложную военную операцию. Если же мы уйдем слишком рано, Афганистан может снова превратиться в надежную гавань для международных террористов, а "Исламское государство" может попытаться установить в Афганистане террористический халифат, который был ранее уничтожен в Сирии и Ираке".

Генсек НАТО добавил, что организация приветствует прямые переговоры талибов и афганского правительства и готова "оставаться в стране дольше необходимого".

США отправили военный контингент в Афганистан после террористических атак на Соединенные Штаты в сентябре 2001 года. НАТО в поддержку США впервые задействовала принцип коллективной самообороны, означающий оказание помощи союзнику в случае военного нападения третьей стороны. К миссии НАТО присоединились ряд государств, и сейчас в Афганистане находится 12 тысяч солдат из 38 стран. В конце февраля 2020 года США подписали соглашение с талибами о выводе американских войск из страны, который должен завершиться к концу 2021 года. В обмен талибы обязались вступить в мирные переговоры с афганским правительством и гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов. Однако переговоры, начавшиеся в сентябре этого года, зашли в тупик.

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