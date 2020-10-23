 Германия обеспокоена быстрым выводом войск США из Афганистана | Новости из Германии о Германии | DW | 18.11.2020

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Германия

Германия обеспокоена быстрым выводом войск США из Афганистана

Успехи на Гиндукуше не должны оказаться под угрозой из-за поспешных шагов, заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас. В Минобороны ФРГ указали, что из-за вывода войск США бундесвер не сможет выполнять свою миссию в Афганистане.

Американские солдаты в Афганистане

Американские солдаты в Афганистане

Правительство Германии обеспокоено тем, что объявленный США быстрый вывод американских войск из Афганистана поставит под угрозу стабильность в этой стране. Важно не ставить под угрозу достигнутое на Гиндукуше поспешными шагами, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в среду, 18 ноября, в Берлине.

По словам Маса, федеральное правительство особенно обеспокоено тем, какие последствия будет иметь принятое Вашингтоном решение для мирных переговоров между афганским правительством и исламским радикальным движением "Талибан". "Эти переговоры и так уже достаточно трудные, и их не нужно затруднять дополнительными препятствиями", - указал он.

Миссия бундесвера в Афганистане под угрозой

Представитель МИД ФРГ сообщил агентству Reuters, что федеральное правительство ведет переговоры с США на эту тему. Со своей стороны представитель министерства обороны ФРГ заявил, что нужно дождаться и посмотреть, в каком объеме США выведут войска с Гиндукуша и выведут ли они их вообще. Он, однако, предупредил, что если США действительно оставят в Афганистане лишь 2500 военных санитаров, то бундесвер будет не в состоянии выполнять свою миссию в этой стране.

Между тем НАТО заверила, что альянс продолжит свою миссию в Афганистане и после вывода американского контингента из этой страны. "НАТО продолжит свою миссию по обучению, консультированию и поддержке афганских силовых структур и в случае дальнейшего сокращения американского военного присутствия в Афганистане", - заявила представитель НАТО Оана Лунгеску 18 ноября в Брюсселе.

США объявили, что к 15 января они сократят численность своего контингента в Афганистане с 4500 до 2500 военнослужащих. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще 17 ноября предупредил, что цена поспешного или нескоординированного ухода из Афганистана может оказаться очень высокой.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

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    Угроза безопасности

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    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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