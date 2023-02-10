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Фуд-блогера Веронику Белоцерковскую Басманный суд Москвы заочно приговорил к 9 годам лишения свободыФото: DW/Elena Barysheva
ПолитикаРоссия

Главред "Медиазоны" о заочных судах: Это знак всем уехавшим

Александр Плющев | Татьяна Фельгенгауэр
1 ч. назад

Зачем российским властям потребовались заочные суды и почему они выносят столь суровые приговоры? В программе "DW Новости Шоу" свое мнение на этот счет высказал главред "Медиазоны" Сергей Смирнов.

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В России возбуждают все больше уголовных дел по статье о "фейках" о ВС РФ. При этом некоторым их фигурантам начали выносить приговоры заочно. Так, 6 февраля Басманный суд Москвы признал популярную фуд-блогершу Веронику Белоцерковскую (Belonika) виновной в распространении "фейков" о российской армии и заочно приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также наложил на нее запрет на администрирование электронных и интернет-ресурсов сроком на пять лет. Ранее по той же статье и также заочно в России был вынесен приговор публицисту Александру Невзорову: восемь лет лишения свободы.

Зачем российским властям потребовались заочные суды и сколь активно их будут задействовать в будущем - на эти и другие вопросы ответил в программе "DW Новости Шоу" главред онлайн-издания "Медиазона" Сергей Смирнов.

DW: Сергей, как ты думаешь, чем можно объяснить появление в России заочных судов?

Сергей Смирнов: Подробного и четкого объяснения у меня нет.

Главред онлайн-издания
Сергей Смирнов (фото из архива)Фото: DW/J. Dubnov

Мне кажется, принцип следующий: "Наказание неотвратимо. Мы будем применять закон во всех условиях, в том числе к уехавшим". А с практической точки зрения, мне кажется, это такой жест: "Вы сюда не возвращаетесь, даже не думайте! Вот смотрите, какие сроки". Это такое общее предупреждение. Хотя вряд ли те, кто получил заочный приговор, в ближайшее время собирались возвращаться в Россию.

- Если учесть, что Белоцерковской дали девять лет, получается, что ее сочли опаснее Невзорова, которому дали восемь. Остальные получат похожие сроки? Мы знаем, что сейчас в производстве находятся дела Христо Грозева, Руслана Левиева, Майкла Наки…

- Думаю, да. На каких-то совещаниях было решено, что сроки должны быть большими, "угроза" (которую представляют обвиняемые. - Ред.) - очень существенной. Поэтому, я полагаю, что всем будут назначены сроки от семи до девяти лет, плюс-минус.

Не жду тут никаких сюрпризов. Тем более, что судьи часто смотрят, какие приговоры были по таким делам "до". В России, конечно, не прецедентное право, но использовать опыт коллег считается допустимым и нужным.

- Приговоров по "заочным" делам будет все больше? Ведь их проще возбуждать и расследовать. Или все-таки российским властям будет не до того, потому что важнее искать шпионов и диверсантов?

- Вопрос в ресурсах и их распределении. Если ресурсов будет достаточно, их бросят на заочные аресты, следствие и так далее. Если этого всего будет недостаточно - ну, не будут особо расследовать. Я думаю, это вопрос ручного управления. Мне кажется, это (глава Следственного комитета РФ. - Ред.) Александр Иванович Бастрыкин собрался и сказал: "Давайте-ка мы самых оголтелых, кто уехал, осудим. А то, чего это они?"

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Александр Плющев
Александр Плющев Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий, колумнист DW.
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