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Блогер Вероника БелоцерковскаяФото: Interpress/Russian Look/picture alliance
Правосудие и законРоссия

Блогер Белоцерковская заочно приговорена к 9 годам колонии

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Басманный суд Москвы признал блогера Belonika виновной в распространении "фейков" о российской армии, приговорил ее к сроку в колонии общего режима и запретил администрировать интернет-ресурсы.

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Басманный суд Москвы в понедельник, 6 февраля, приговорил известного кулинарного блогера Веронику Белоцерковскую (Belonika) к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал ее виновной в распространении недостоверных сведений о российской армии 

Кроме того, Белоцерковской запрещено в течение пяти лет администрировать электронные и интернет-ресурсы, сообщили "Интерфаксу" в Басманном суде. Поскольку Вероника Белоцерковская находится вне России, приговор вынесли заочно. Срок наказания будет исчисляться с момента ее задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию, указывается далее.

Дело блогера Belonika

Вероника Белоцерковская стала одной из первых, кто заочно осужден по статье о "фейках" о российской армии. В марте она опубликовала на своей странице в Instagram несколько антивоенных постов. Следственный комитет РФ обвинил ее в распространении  заведомо ложных сведений об использовании российских вооруженных сил для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в частности, о бомбардировке роддома в Мариуполе и убийства мирных жителей в Буче. Белоцерковская была заочно арестована и объявлена в розыск. Как сообщалось, у нее арестовали имущество на сумму 153 млн рублей. В июле министерство юстиции РФ объявило ее "иностранным агентом".

Ранее за распространение "фейков" о ВС РФ был заочно осужден известный журналист Александр Невзоров.

Смотрите также:

Белоцерковская о войне в Украине и уголовном деле в России

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