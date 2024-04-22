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Глава военной разведки Израиля Аарон Халива подал в отставку

Сергей Ромашенко
22 апреля 2024 г.

Аарон Халива взял на себя ответственность за то, что военные не смогли предотвратить нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. В результате этого нападения в Израиле погибли 1200 человек, еще 240 были взяты в плен.

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Аарон Халива
Аарон ХаливаФото: Israel Defense Forces via AP/picture alliance

Глава управления военной разведки Армии обороны Израиля Аарон Халива подал в отставку, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление израильских военных, выпущенное утром в понедельник, 22 апреля.

Еще в прошлом году Халива взял на себя ответственность за то, что военные не смогли предотвратить нападение палестинской радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября. "Мы провалили нашу важнейшую миссию, и я как руководитель военной разведки несу полную ответственность за провал", - говорил он.

Ответственность за провал 7 октября взял на себя и глава Службы общей безопасности Израиля "Шабак" ("Шин-бет") Ронен Бар. Ожидается, что он уйдет в отставку по окончании израильской военной операции в секторе Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в ЕС и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек, еще более 77 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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