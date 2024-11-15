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Глава КНДР приказал запустить массовое производство дронов

Екатерина Венкина
15 ноября 2024 г.

Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новых ударных дронов-камикадзе и приказал в кратчайшие сроки начать их массовое производство, сообщило ЦТАК.

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Лидер КНДР во время теста дронов-камикадзе
Лидер КНДР во время теста дронов-камикадзе (фото из архива)Фото: KCNA VIA KNS/AFP

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новых ударных дронов-камикадзе и приказал в кратчайшие сроки начать массовое производство этих вооружений. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким подчеркнул необходимость как можно скорее создать систему серийного производства и перейти к полномасштабному массовому производству", - передало агентство.

Северокорейский лидер отметил, что конкуренция в вопросе использования военных беспилотников растет по всему миру.

"Такие объективные изменения требуют срочного обновления многих разделов военной теории, практики и образования", - процитировало Ким Чен Ына агентство ЦТАК.

Reuters: Северная Корея запустила беспилотники над Южной Корей

По данным агентства Reuters, Северная Корея запустила беспилотники над Южной Корей, в частности - над Сеулом и в бесполетной зоне вокруг офиса президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

В этой связи Республика Корея была вынуждена развернуть противовоздушную оборону для сбития дронов.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и РФ

Северная Корея 11 ноября ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Соответствующий документ подписал Ким Чен Ын. Россия ратифицировала его двумя днями ранее.

Соглашение, в частности, предусматривает военную и иную помощь одной страны другой "всеми имеющимися в ее распоряжении средствами", если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства и окажется таким образом в состоянии войны.

Госдеп США: Cеверокорейские солдаты уже участвуют в войне против Украины

Между тем заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател 12 ноября сообщил, что северокорейские солдаты уже участвуют в войне против Украины. Большинство из более чем 10 тыс.  военных, отправленных Пхеньяном на восток России, были направлены в Курскую область, отметил Пател. Там военные "начали принимать участие в боевых операциях вместе с российскими вооруженными силами", уточнил он.

К контрнаступлению в Курской области готовится группировка российских и северокорейских военных общей численностью в 50 тыс. человек, сообщила ранее американская газета The New York Times. По оценкам Южной Кореи и США, в РФ из КНДР переброшены от 8 до 12 тыс. военных.

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