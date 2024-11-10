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NYT: Солдаты РФ и КНДР готовятся наступать под Курском

Кирилл Шестаков
10 ноября 2024 г.

50-тысячная группировка военных РФ и КНДР готовится к масштабному контрнаступлению в Курской области. По данным СМИ, северокорейских солдат будут бросать в лобовые атаки на позиции ВСУ.

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Курская область
Курская областьФото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture-alliance

50-тысячная группировка российских и северокорейских военных готовится к контрнаступлению в Курской области, частично занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников. По их данным, масштабное контрнаступление РФ начнется в ближайшие дни. Сейчас солдаты КНДР и России проходят совместную боевую подготовку на западе Курской области.

Согласно новой оценке США, России удалось сосредоточить войска под Курском и при этом не ослабить свои позиции на оккупированных территориях на востоке Украины. По словам американских собеседников издания, военных ВСУ будет трудно вытеснить из Курской области, а Россия и КНДР, вероятно, понесут тяжелые потери в ходе контрнаступления.

NYT: Солдат КНДР будут бросать в лобовые атаки

Как заявили собеседники NYT, солдаты КНДР одеты в российскую военную униформу. Их тренируют в артиллерийской стрельбе, пехотной тактике и расчистке окопов, занятых противником. Последнее позволяет предположить, что по крайней мере часть военных КНДР будет участвовать в лобовых атаках на оборонительные рубежи ВСУ

По разным оценкам, в Россию уже переброшены свыше 10 тысяч северокорейских солдат для участия в войне против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября заявил, что часть военных КНДР, находящихся в Курской области, уже вступила в бой с ВСУ и понесла первые потери.

 

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