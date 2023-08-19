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Глава отделения Pegida в Нидерландах порвал экземпляр Корана

Екатерина Венкина
23 мин. назад

Эдвин Вагенсвельд, глава нидерландского отделения Pegida, порвал экземпляр Корана на демонстрации у посольства Турции в Гааге, сообщило AFP.

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Эдвин Вагенсвельд и протестующие против его действий
Эдвин Вагенсвельд и протестующие против его действий (фото из архива)Фото: Ramon Van Flymen/ANP/AFP/Getty Images

Эдвин Вагенсвельд, глава нидерландского отделения ультраправого ксенофобского движения Pegida, порвал экземпляр Корана на демонстрации у посольства Турции в Гааге. Об этом в пятницу, 18 августа, передало агентство AFP.

Правительство Нидерландов осудило акцию перед ее началом, но заявило, что не имеет юридических полномочий для ее предотвращения.

Полиция перекрыла доступ на улицу, где расположена дипмиссия. Между тем к месту акции также прибыли около 50 протестующих против действий Вагенсвельда и минимум двух его сторонников, сообщило AFP. Некоторые из участников контрдемонстрации начали бросать в руководителя отделения Pegida камни. Около 20 полицейских, вооруженных щитами и дубинками, вмешались, когда собравшиеся попытались преследовать его.

Власти Гааги дистанцировались от действий Вагенсвельда

Министр безопасности и юстиции Нидерландов Дилан Ешильгёз, имеющая турецкие корни, заявила, что уничтожение священных книг - "довольно примитивное и жалкое" занятие. Тем не менее в Нидерландах оно "разрешено, у вас есть такая свобода", добавила она. По мнению Ешильгёз, нельзя исключать возможность терактов в отместку за осквернение Корана.

Мэр Гааги Ян ван Занен заявил AFP, что город выступает за уважительный подход и дистанцируется от "поведения" Вагенсвельда.

Акции с сожжением Корана в Дании и Швеции

Акции с сожжением Корана в Дании и Швеции ранее вызвали протесты в арабском мире. После одной из них сотни демонстрантов вышли на улицы Багдада и собрались у посольства Дании в Ираке. Силовики разогнали собравшихся из водометов. Гуманитарная организация помощи беженцам Dansk Flygtningehjælp подверглась вооруженному нападению в Ираке.

Сожжение Корана или других религиозных писаний в Дании и Швеции не является уголовным преступлением. Так, в 2017 году парламент Дании отменил так называемую "статью о богохульстве", позволявшую осуждать за религиозные оскорбления. Однако действия, которые считаются расистскими, могут быть наказуемы, отмечали журналисты.

Движение "Европейцы-патриоты против исламизации Запада" - так расшифровывается немецкая аббревиатура Pegida - провело свои первые акции в октябре 2014 года в Дрездене. Антиисламисты занимали, в частности, непримиримую позицию в отношении правительства ФРГ за его политику в вопросе приема беженцев.

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