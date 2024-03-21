Немецкий политик: Заморозки войны в Украине не будет

"Нам как Европе нужно держаться вместе, чтобы у России не было сомнений, что таким не может быть будущее нашего мира. Будущее - это мир и свобода", - подчеркнула Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

"У нас никогда не будет замороженного конфликта, нам следует урегулировать этот конфликт (войну России в Украине. - Ред.)", - заявила в беседе с корреспонденткой DW в Брюсселе в среду, 20 марта, председатель комитета германского бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). Тем самым Штрак-Циммерман из правящей в ФРГ Свободной демократической партии (СвДП) продолжила дискуссию вокруг заявления главы парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха (Rolf Mützenich) о возможности поставок Киеву дальнобойных ракет TAURUS.

"Нам как Европе необходимо держаться вместе, чтобы у России не было сомнений в том, что таким не может быть будущее нашего мира. Будущее - это мир и свобода", - подчеркнула Штрак-Циммерман, которая продолжает настаивать на необходимости поставок Украине вооружений из ФРГ.

Что сказал Рольф Мютцених о заморозке войны в Украине

Рольф Мютцених 14 марта в ходе дебатов в бундестаге о поставках Киеву ракет TAURUS заявил: "Пришла пора не только говорить о том, как вести войну, но и задуматься, как эту войну можно заморозить, а впоследствии и закончить". Его слова вызвали в Германии большой политический резонанс. Однопартиец Штрак-Циммерман, зампредседателя бундестага Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) упрекнул Мютцениха в "антиконституционном поведении".

19 марта Рольф Мютцених подтвердил свое мненик о необходимости заморозить войну в Украине. В какой-либо момент конфликта может открыться "окно возможностей", чтобы разрядить его посредством прекращения огня, даже если в настоящее время такой возможности не видно, заявил социал-демократ. Мютцених подчеркнул, что понятие "заморозка конфликта", которое он использует, широко употребимо в политологии и что он продолжит применять его. Внешняя политика и политика безопасности охватывают более широкие сферы, "чем поставки оружия", указал Мютцених. Одновременно политик отметил, что не ставит под сомнение необходимость помощи Украине со стороны Германии. Поддержка Киева, обороняющегося от российского вторжения в соответствии с Уставом ООН, непоколебима, заявил он.

Бундестаг против поставок ракет TAURUS в Украину

14 марта бундестаг в очередной раз отверг требование оппозиционной фракции ХДС/ХСС принять резолюцию, которая требовала бы поставить в Украину дальнобойные ракеты TAURUS. Депутаты подавляющим большинством голосов поддержали рекомендацию комитета по иностранным делам отклонить соответствующее предложение блока христианских партий. ; Ранее против поставок TAURUS Киеву на заседании бундестага вновь высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). По его мнению, поставки дальнобойных ракет Украине сделают Германию воюющей стороной.

В поименном голосовании 14 марта приняли участие 690 депутатов бундестага. За то, чтобы отклонить предложение об осуществлении поставок, высказались 495 парламентариев, 190 - за то, чтобы такое предложение поддержать. Пятеро воздержались.

С начала 2024 года предложение ХДС/ХСС о поставке TAURUS Украине проваливается в бундестаге уже в третий раз. Между тем среди поддержавших такую инициативу на голосовании 14 марта было и несколько депутатов от правящих партий.

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