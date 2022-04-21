Глава МВД Германии хочет поддержать политически преследуемых россиян

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Немецкие власти хотят сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность лиц, которые покидают Россию по политическим мотивам, сообщила Нэнси Фезер.
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) выступила за более активную поддержку лиц, преследуемых в России по политическим мотивам. "Мы хотим сделать все возможное, чтобы эти люди, которые отвергают преступную войну Путина, были в безопасности в Германии", - сказала она в интервью изданиям концерна Funke Mediengruppe в четверг, 21 апреля.
Глава МВД Германии выразила обеспокоенность тем, что число просителей убежища из России с начала войны в Украине не сильно выросло. Это, по ее словам, может означать также, что "люди, вынужденные бежать от политики Путина, возможно, не добираются до Германии". Поэтому необходимо "найти способы, чтобы находящиеся под угрозой люди из России могли запросить убежище в ЕС, а также могли работать здесь", сказала политик.
На вопрос изданий, как может выглядеть "быстрая защита" для политически преследуемых лиц из России и планируются ли программы приема российских граждан, представитель МВД сообщила: "В настоящее время между ведомствами идет интенсивная координация по этим вопросам". Кроме того, в министерстве указали, что правительство ФРГ приняло "различные меры для ускорения процедуры выдачи виз" для специалистов, которые работают в немецких или международных предприятиях в России и планируют устроиться в те же компании на территории Германии.
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