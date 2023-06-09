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Дмитрий Кулеба:"ООН набрала в рот воды в день теракта"

Жан Рофе
22 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 июня.

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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
Глава МИД Украины Дмитрий КулебаФото: Volodymyr Tarasov/Avalon/Photoshot/picture alliance

На 472-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 10 июня (время московское).

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В Одессе в результате атаки российских беспилотников два человека погибли, сообщается в Telegram-канале "Думская". Ранее в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Оперативном командовании "Юг" сообщили, что "в небе над Одесской и Николаевской областями идет боевая работа".

Дмитрий Кулеба: "ООН набрала в рот воды в день теракта"

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба жестко раскритиковал ООН за отсутствие адекватной реакции на катастрофу, произошедшую на Каховской ГЭС. "Я извиняюсь за недипломатический термин, но ООН очень конкретно, буду дипломатом, ошиблась в день, когда случился теракт, - заявил глава украинского МИДа в эфире телемарафона. - Они праздновали День русского языка и набрали в рот воды. Я думаю, что, если бы они набрали в рот днепровской воды, замешанной на машинном масле, крови и с вонью мертвых животных, возможно, они вели бы себя немного иначе. Но поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, то они умудрились весь день молчать и ничего не делать". При этом Кулеба заметил, что офис ООН в Украине все же организовал небольшую команду в Херсоне для помощи, но и эта реакция, по его словам, была все же неадекватной в масштабах трагедии.

BBC и "Медиазона": Реальные потери россиян могли составить 50 тысяч человек

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Имена 25 218 российских военных, которые погибли на войне в Украине по состоянию на начало июня, удалось установить авторам совместного проекта британской медиакомпании BBC и российского издания "Медиазона". При этом речь идет лишь о данных, которые журналистам удается проверить по открытым источникам: сообщениям чиновников и СМИ, публикациям родственников погибших в социальных сетях и информации с кладбищ. Указывается, что реальные потери россиян в ходе войны, развязанной Москвой против Украины, могли превысить 50 тысяч человек.

Хроника событий 9 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 июня 00.00 - 13.59 >>>

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