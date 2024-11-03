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Глава МИД Турции: Целостность Украины есть условием мира

Роман Сулима
3 ноября 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал условием справедливого разрешения российско-украинской войны сохранение территориальной целостности Украины. Анкара продолжает искать точки соприкосновения, добавил он.

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Хакан Фидан Фото: Murat Gok/picture alliance

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал условие разрешения российско-украинской войны. "Справедливое решение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины", - заявил глава турецкого МИД в интервью газете Hurriyet в воскресенье, 3 ноября. Обе страны не хотят остаться проигравшими, и турецкая сторона продолжает искать точки соприкосновения между властями Украины и РФ, уточнил он.

"У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не отказываемся выслушивать их. Друг говорит только правду, именно так мы и поступаем", - добавил Фидан, уточнив также, что "усталость обеих сторон может привести к возникновению новой ситуации в 2025 году" - вероятно, под "новой ситуацией" подразумевая, что в следующем году воюющие стороны смогут достичь компромисса при турецком посредничестве.

Лавров раскритиковал Турцию за поставки оружия Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал Турцию за поставки оружия Украине. "К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для уничтожения российских военнослужащих и гражданских лиц", - заявил он в интервью той же турецкой газете двумя днями ранее.

По мнению Лаврова, подобные действия Турции вступают в противоречие c ее готовностью посредничать в урегулировании, как он выразился, "военного конфликта" в Украине. При этом глава МИД РФ усомнился в том, что посреднические усилия Турции по достижению мира в Украине "увенчаются успехом", сославшись на указ украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

В то же время он заверил, что Россия "открыта к политическому урегулированию", что, по его видению, должно означать не временное прекращение огня, а завершение "конфликта" "путем устранения его первопричин". К последним Лавров отнес неоднократно упоминаемые Кремлем и российскими пропагандистскими СМИ "расширение НАТО на восток", а также "создание угроз жизненным интересам безопасности" РФ, в том числе путем "нарушения украинскими властями прав россиян".

 

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