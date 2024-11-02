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Сырский: ВСУ сдерживают одно из мощнейших наступлений России

Жан Рофе
2 ноября 2024 г.

По словам главкома ВСУ, обстановка на линии фронта остается сложной, для отражения российской агрессии Украине необходимы дополнительные ресурсы.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (фото из архива)
Александр Сырский (фото из архива)Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдерживают "одно из самых мощных наступлений" российских войск с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, комментируя прошедшую встречу с главой Генштаба Чехии Карелом Ржегкой в субботу, 2 ноября.

Он рассказал, что проинформировал чешского коллегу о ситуации на линии фронта, которая "продолжает оставаться сложной". "Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений", - написал Сырский в Telegram.

Главком ВСУ назвал Чехию "преданной союзницей Украины", которая инициировала ряд критически важных инициатив, включая инициативу о создании коалиции по сбору боеприпасов. Он поблагодарил Ржегко и выразил надежду на дальнейшее развитие совместных программ.

Президент Чехии разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ

Тем временем президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны участвовать в боевых действиях на стороне Украины, сообщило 2 ноября Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Филипа Платоша.

По его словам, заявления с просьбой разрешить присоединиться к ВСУ подали в общей сложности более 180 чехов. Без разрешения президента участникам боевых действий за границей в Чехии могло бы грозить уголовное наказание.

 

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