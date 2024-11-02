Сырский: ВСУ сдерживают одно из мощнейших наступлений России

По словам главкома ВСУ, обстановка на линии фронта остается сложной, для отражения российской агрессии Украине необходимы дополнительные ресурсы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдерживают "одно из самых мощных наступлений" российских войск с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, комментируя прошедшую встречу с главой Генштаба Чехии Карелом Ржегкой в субботу, 2 ноября.

Он рассказал, что проинформировал чешского коллегу о ситуации на линии фронта, которая "продолжает оставаться сложной". "Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений", - написал Сырский в Telegram .

Главком ВСУ назвал Чехию "преданной союзницей Украины", которая инициировала ряд критически важных инициатив, включая инициативу о создании коалиции по сбору боеприпасов. Он поблагодарил Ржегко и выразил надежду на дальнейшее развитие совместных программ.

Президент Чехии разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды ВСУ

Тем временем президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны участвовать в боевых действиях на стороне Украины, сообщило 2 ноября Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Филипа Платоша.

По его словам, заявления с просьбой разрешить присоединиться к ВСУ подали в общей сложности более 180 чехов. Без разрешения президента участникам боевых действий за границей в Чехии могло бы грозить уголовное наказание.