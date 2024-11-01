Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал Турцию за поставки оружия Украине. "К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с "киевским режимом" в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется Вооруженными силами Украины для уничтожения российских военнослужащих и гражданских лиц", - заявил Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet в пятницу, 1 ноября.

По его мнению, подобные действия Турции вступают в противоречие c ее готовностью посредничать в урегулировании, как он выразился, "военного конфликта" в Украине. При этом он отметил, что РФ "высоко ценит усилия Турции по урегулированию украинского кризиса", и напомнил о переговорах в Стамбуле весной 2022 года, а также соглашении о вывозе зерна из Украины, которое было заключено именно благодаря турецкому посредничеству.

Лавров усомнился в успехе усилий Анкары и осудил убийство главарей террористов Израилем

Далее в интервью Сергей Лавров усомнился в том, что посреднические усилия Турции по достижению мира в Украине "увенчаются успехом", сославшись на указ украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. В то же время он заверил, что Россия "открыта к политическому урегулированию", что, по его видению, должно означать не временное прекращение огня, а завершение "конфликта" "путем устранения его первопричин". К последним Лавров отнес неоднократно упоминаемые Кремлем и российскими пропагандистскими СМИ "расширение НАТО на восток", а также "создание угроз жизненным интересам безопасности" РФ, в том числе путем "нарушения украинскими властями прав россиян".

Кроме того Лавров напомнил, что Россия осудила убийство Израилем главарей радикальных террористических группировок ХАМАС и "Хезболлах", а также высокопоставленных иранских военных чиновников. "Мы предложили оценить эти действия в Совете Безопасности ООН. Однако это оказалось невозможным из-за сопротивления западных членов Совбеза", - пояснил турецким журналистам глава МИД РФ причину отсутствия подобной "оценки".

Турецкий президент в Казани: У Путина есть желание прекратить войну

Как отмечало ранее интернет-издание The Moscow Times, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров с Путиным на саммите БРИКС в Казани увидел желание президента РФ прекратить огонь в Украине. В свою очередь Путин подтвердил, что Россия готова идти на "разумные компромиссы" с Украиной для окончания войны, но речь не идет об уступках или "разменах". "Исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения, и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя", - подчеркнул он. При этом, по словам Эрдогана, Киев продолжает отказываться от переговоров с Москвой при таком ее "желании".

В июне президент РФ назвал условия для начала мирных переговоров с Украиной. Среди них - согласие Киева на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, "денацификация", признание суверенитета России над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями, а также Крымом. Кроме этого, Владимир Путин хочет, чтобы с РФ были сняты все западные санкции. Выдвинутые условия он назвал "еще одним конкретным, реальным мирным предложением". "Если в Киеве и в западных столицах от него откажутся, то это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития", - заключил Путин.