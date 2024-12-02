Глава МИД Германии вновь критикует Китай за поддержку России

В преддверии своей поездки в КНР Анналена Бербок осудила военное и экономическое сотрудничество Пекина с Москвой. Она намерена провести встречу с главой МИД Китая Ваном И.

В преддверии своей поездки в Китай министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) осудила позицию Пекина, который вопреки обещаниям продолжает оказывать РФ значительную поддержку в ее войне против Украины. "Вместо того чтобы взять на себя ответственность за мир и безопасность во всем мире в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, Китай своей экономической и военной помощью России идет против наших основных европейских интересов", - говорится в заявлении на сайте МИД, опубликованном в воскресенье, 1 декабря.

Министр подчеркнула, что продолжающиеся уже почти 3 года агрессивные действия РФ представляют собой прямую угрозу миру в целом: "Тот факт, что мы не можем просто игнорировать это в наших отношениях с Китаем, я также буду обсуждать в Пекине". Бербок 2 декабря совершит короткий визит в столицу Китая и проведет переговоры со своим коллегой Ваном И.

Бербок не обошла стороной и роль КНДР в поддержке России в войне в Украине. Если Северная Корея посылает солдат и оружие против Украины, а Россия поддерживает ядерную программу Северной Кореи, "то это ставит под угрозу мир у нас, а также в Индо-Тихоокеанском регионе", - указала глава МИД.

Берлин не потерпит нарушения международных правил игры

Глава МИД ФРГ также заявила, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, отстаивает свои интересы так же, как и Китай. Однако экономическая конкуренция обязана оставаться в плоскости политики безопасности. "Поэтому мы не потерпим, чтобы другие нарушали международные правила игры в ущерб немецкой и европейской промышленности - будь то перепроизводство, субсидируемое государством, или права человека, когда основные стандарты трудовых отношений игнорируются ради получения конкурентного преимущества", - подчеркнула она.

Перед поездкой Бербок обсудила актуальные вопросы с новым верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас, отмечает Reuters.

Глава МИД Германии уже предостерегала Пекин от военной помощи РФ

Анналена Бербок 18 ноября пригрозила Китаю штрафными мерами, если подтвердятся поставки беспилотных летательных аппаратов из КНР в Россию для войны в Украине. "Это должно и будет иметь последствия", - указала она в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

У Евросоюза имеются сведения, что Пекин может оказывать Москве военную поддержку беспилотниками, как это уже делает Иран. В связи с этим ЕС в тот же день ужесточил санкции в отношении Ирана, запретив экспорт компонентов, которые Тегеран может использовать для разработки и производства дронов и ракет, отмечалось в заявлении глав МИД стран ЕС. Кроме того, Евросоюз наложил санкции на иранские порты в Каспийском море, которые используются для передачи подобных технологий в Россию, а также российские и иранские судоходные компании.

Что касается Китая, то у ЕС есть данные разведки о том, что дроны с китайского завода "поставляются в Россию и используются в войне против Украины", писало агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. По мнению дипломатов, маловероятно, чтобы руководство в Пекине не знало об этом. Однако Китай продолжает утверждать, что он занимает нейтралитет "в этом конфликте".