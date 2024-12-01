Китай грозит ответными мерами на поставки США оружия Тайваню

Пекин протестует против американских поставок оружия Тайваню и визита тайваньского президента на Гавайи. МИД КНР пригрозил "решительными мерами" для защиты "суверенитета и территориальной целостности".

Китайские власти выразили возмущение тем, что США выдали разрешение на продажу вооружений Тайваню. МИД КНР объявил в воскресенье, 1 декабря, что в ответ на это примет "мощные меры противодействия", с тем чтобы "твердо защищать свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность".

Пекин призвал Вашингтон немедленно прекратить поставки оружия Тайваню, который Китай считает своей мятежной провинцией. Накануне сообщалось, что американский Госдепартамент одобрил продажу Тайбэю очередной партии вооружения в общей сложности на 385 млн долларов. Речь идет о поставке запчастей для истребителей F-16, радиолокационных систем, а также модернизированного оборудования мобильной связи.

Протест КНР против приема тайваньского президента на Гавайях

Уильям Лай на Гавайях Фото: Marco Garcia/AP Photo/picture alliance

Негодование Китая вызвал также высокий прием, который был оказан президенту Тайваня Уильяму Лаю (Лай Циндэ) в американском штате Гавайи в рамках его поездки по Тихоокеанскому региону. Пекин осудил США за это "самым решительным образом" и выразил Вашингтону "серьезный протест", заявил МИД КНР. Ведомство указало, что Китай будет "внимательно следить за развитием событий и примет решительные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности".

Лай отправился в турне 30 ноября. Как сообщил его офис, в аэропорту Гонолулу его встретили с красной ковровой дорожкой. Отмечается, что еще никогда прежде тайваньскому президенту не оказывался такой прием.

После визита на Гавайи Уильям Лай посетит Маршалловы острова, Тувалу и Палау. Тайваньский президент, занимающий свой пост с мая, более четко, чем его предшественница Цай Инвэнь, настаивает на суверенитете Тайваня. Поэтому Пекин причисляет его к сепаратистам, отмечает агентство AFP.