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США одобрили новую поставку оружия Тайваню

Евгений Жуков
30 ноября 2024 г.

Новый пакет американских поставок вооружения для Тайваня включает запчасти для истребителей F-16 и радиолокационные системы. Кроме того, Конгресс США еще должен одобрить поставку оборудования для мобильной связи.

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Тайваньские истребители F-16
Тайваньские истребители F-16 (фото из архива)Фото: AP/picture alliance

Вашингтон одобрил продажу Тайваню очередной партии вооружения - запасных частей для истребителей F-16 и радиолокационных систем. По данным Пентагона, сумма сделки составляет 320 миллионов долларов, передают в субботу, 30 ноября, информагентства Reuters и AFP.

Кроме того, Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню модернизированного оборудования мобильной связи на сумму около 65 миллионов долларов. Этот второй пакет еще должен быть одобрен обеими палатами Конгресса США.

Главным подрядчиком выступит компания General Dynamics. Ожидается, что сделки по продаже будут завершены в течение месяца, заявили в министерстве обороны Тайваня. "Тайвань и Соединенные Штаты продолжат укреплять сотрудничество для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении ведомства, распространенном за день до того, как президент Тайваня Уильям Лай отправился в поездку по Тихоокеанскому региону, в ходе которой он посетит Гавайи, Гуам и Маршалловы острова.

КНР призывает США к осторожности в отношениях с Тайванем

29 ноября Китай предупредил США, чтобы они проявляли "крайнюю осторожность" в отношениях с Тайванем, который Пекин считает своей территорией. Поездку Лая по региону китайское правительство рассматривает как "провокацию, нарушающую принцип одного Китая".

В октябре США объявили о возможной поставке Тайваню пакета вооружений на два миллиарда долларов. Вашингтон не поддерживает официальных дипломатических отношений с Тайванем, но по закону обязан предоставлять острову средства самообороны.

 

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