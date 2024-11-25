Kyodo: США разместят HIMARS в Японии на случай ЧС с Тайванем

Ракетные подразделения Корпуса морской пехоты (КМП) США разместят на временных базах на островах Нансэй на случай "непредвиденной ситуации с Тайванем", сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

США создадут временные военные базы на цепочке японских островов Нансэй и на Филиппинах, где могут быть размещены ракетные подразделения "в случае непредвиденной ситуации на Тайване". Об этом сообщило японское информагенство Kyodo в ночь на понедельник, 25 ноября, со ссылкой на "источники, знакомые с развитием японо-американских отношений".

Отмечается, что эти шаги будут включены в первый совместный оперативный план США и Японии на случай непредвиденной ситуации, затрагивающей Тайвань и Китай. Этот план должен быть разработан в декабре.

Цепочка островов Нансэй, или "Юго-Западные острова" простирается от префектур Японии Кагосима и Окинава в сторону Тайваня. По данным источников Kyodo, на вооружении Морского литорального полка Корпуса морской пехоты (КМП) США, который планируется дислоцировать на островных базах, будут находиться ракетные комплексы HIMARS.

Ожидается, что Силы самообороны Японии будут заниматься в основном материально-техническим обеспечением американского подразделения, в том числе поставками топлива и боеприпасов.

Военные базы США на Филиппинах

На Филиппинах ВС США развернут подразделения дальнего огневого поражения многодоменной оперативной группы (Multi-Domain Task Force's long-range fire units). Такие подразделения предназначены для действия в различных пространствах: воздушном, наземном, водном, космическом, кибернетическом и информационном.

В феврале 2023 года США и Филиппины заключили договоренность о том, что число военных баз на Филиппинах, которыми могут пользоваться ВС США, будет увеличено с пяти до девяти. "Ожидается, что эти военные базы будут задействованы в случае чрезвычайной ситуации с Тайванем", - указывает Kyodo.

К моменту публикации ни Минобороны Японии, ни Пентагон не предоставили официальных комментариев относительно планов по размещению ракетных подразделений США в Японии и на Филиппинах. Как передает агентство AFP, посольство США в Маниле отказалось от комментариев, а посольство Китая "приняло к сведению" сообщения СМИ на эту тему.

Военное сотрудничество США и Японии

По данным агентства Kyodo, Япония и США укрепляют оборонное сотрудничество и повышают оперативную совместимость своих вооруженных сил "перед лицом угроз, связанных с наращиванием военного потенциала Китаем, а также ядерными и ракетными разработками Северной Кореи и растущими военными связями (КНДР. - Ред.) с Россией".

В июле текущего года Япония и Филиппины также подписали двустороннее соглашение в области обороны, призванное способствовать проведению совместных учений для более тесного сотрудничества в сфере безопасности, напоминается в публикации.