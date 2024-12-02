Бербок: Поддержка войны в Украине не в интересах Пекина

В ходе визита в Китай министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Пекин сыграть позитивную роль в процессе прекращения войны в Украине. Постоянный член Совета Безопасности ООН не должен своей поддержкой разжигать "конфликты, которые несут угрозу всей нашей безопасности", - заявила она в понедельник, 2 декабря, выступая перед журналистами в Пекине после встречи со своим китайским коллегой Ван И. Дроны с китайских заводов и северокорейские солдаты в центре Европы являются серьезным вызовом для основополагающих европейских интересов в области безопасности, указала министр. По ее словам, Москва разрушает мирный порядок не только в Европе, но и в Азии.

Министр указала, что вероятная поставка России дронов и компонентов для их изготовления будет иметь негативные последствия и для Китая. Сейчас этот вопрос обсуждается в Евросоюзе. Готовящийся новый пакет санкций в отношении России может затронуть и китайские предприятия, занимающиеся подобными поставками. Поддержка агрессивной войны является нарушением международного права, подчеркнула глава МИД Германии.

В то время как западные государства обвиняют Китай в поддержке Кремля в его агрессии против Украины, Пекин неоднократно заявлял о своей нейтральной позиции. В связи с этим, заявила Анналена Бербок, во время разговора с Ван И она задала ему много вопросов. Глава внешнеполитического ведомства Германии процитировала известного правозащитника из Южной Африки Десмонда Туту, который говорил, что в условиях, когда одна сторона является агрессором, а вторая жертвой, нейтралитет означает поддержку нападающей стороны.

Бербок заявила, что в разговоре с главой китайского МИДа призвала его к поддержке "справедливого мирного процесса" по Украине.

Берлин не потерпит нарушения международных правил игры

Перед поездкой в Пекин глава МИД ФРГ заявила кроме того, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, отстаивает свои интересы так же, как и Китай. Однако экономическая конкуренция обязана оставаться в плоскости политики безопасности. "Поэтому мы не потерпим, чтобы другие нарушали международные правила игры в ущерб немецкой и европейской промышленности - будь то перепроизводство, субсидируемое государством, или права человека, когда основные стандарты трудовых отношений игнорируются ради получения конкурентного преимущества", - подчеркнула она.