Бербок призывает расширить доступ гумпомощи в сектор Газа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Израиль расширить доступ грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает военную операцию против напавшей на израильское государство террористической организации ХАМАС. "Каждый ящик с гуманитарной помощь, стоящий в грузовиках перед заборами на границе с сектором Газа, - это избыточно", - заявила министр в воскресенье, 24 марта, отправляясь в ближневосточный регион.

По словам Бербок, сброс гуманитарной помощи с воздуха или ее доставка по морским коридорам "не являются подходящим решением". При этом она выразила мнение, что только немедленное прекращение огня по гуманитарным соображениям с последующим постоянным прекращением огня "сможет сохранить надежды на мир и положить конец страданиям обеих сторон".

"ХАМАС должен сложить оружие и больше никогда не подвергать народ Израиля террору 7 октября (2023 года. - Ред.). Но эту цель нельзя достичь чисто военными средствами", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

Комментируя цели своей нынешней поездки на Ближний Восток с посещением Египта, Израиля и палестинских территорий, ставшей уже седьмой по счету после 7 октября 2023 года, Бербок указала, что намерена сконцентрироваться на "дискуссии о возможном политическом горизонте". "Только перспектива разрешения конфликта, подразумевающая существование двух государств, и реформирование Палестинской национальной администрации как первым шаг на пути к демократическому палестинскому государству может дать людям жизнь в достоинстве и безопасности", - отметила германский министр.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилюи, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1300 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 31 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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