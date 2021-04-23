Глава МИД ФРГ призвал Россию к реальному отводу войск от украинской границы

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) приветствовал сделанное несколько дней назад заявление Москвы об отводе войск от границы с Украиной. За словами теперь быстро должны последовать дела, заявил Мас во вторник, 27 апреля, в Берлине, на встрече со своим словацким коллегой Иваном Корчоком.

Он подчеркнул необходимость дальнейших шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины. В частности, глава МИД ФРГ призвал отменить запрет на проход иностранных военных и других государственных кораблей в трех районах Черного моря, введенный Россией с 24 апреля. Кроме того, необходимо пресечь нарушения режима прекращения огня в регионах конфликта на востоке Украины, указал он далее. Мас также призвал к мирному урегулированию кризиса путем диалога.

В свою очередь Корчок заверил, что его страна поддерживает усилия международного сообщества и Германии по разрешению конфликта между Украиной и Россией. Он также подтвердил приверженность территориальной неприкосновенности и суверенитета Украины.

Напряженность на границе России и Украины

Россия в последние недели перебросила в аннексированный Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров, вызвав в Украине и на Западе опасения, что Москва готовится к войне с Украиной. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что его страна будет еще энергичнее добиваться членства в НАТО. Минобороны РФ объяснил переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического альянса и необходимостью проверить боеготовность российской армии.

22 апреля Россия министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих, которые в последние недели были переброшены к границе с Донбассом и в аннексированный Крым. Он пообещал начать отвод войск 23 апреля и завершить к 1 мая и объяснил принятое решение "успешным завершением учений". Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe".

С 24 апреля Россия запретила проход иностранных военных и государственных кораблей в трех районах Черного моря. Ограничения действуют до 31 октября. Под запрет попали вытянутый участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова и небольшой участок около западной оконечности Крыма. Керченский пролив и подходы к нему остались свободными для судоходства. В документе не уточняется, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.

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