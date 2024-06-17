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Бербок предупредила о рисках сокращения помощи Украине

Сергей Ромашенко
17 июня 2024 г.

Последствия уменьшения помощи Киеву, обороняющемуся от российской агрессии, будут тяжелыми, заявила глава МИД ФРГ. Российские войска окажутся на границе с Польшей, пояснила Анналена Бербок.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Анналена Бербок призвала расширять помощь УкраинеФото: Kira Hofmann/photothek/IMAGO

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предупредила об опасных последствиях для Германии и НАТО в случае сокращения помощи Украине, обороняющейся от российской агрессии. "Если мы не будем и впредь помогать Украине, то появится риск того, что путинские войска будут стоять на границе с Польшей. Тогда война быстро распространится на территорию ЕС и НАТО", - заявила она в интервью газете Süddeutsche Zeitung, обнародованном в понедельник, 17 июня.

"Трудно подсчитать, сколько нам надо будет заплатить, если нам придется самим защищать свою свободу и независимость. В конечном счете дело сводится к одному: поддержка Украины позволяет держать войну и вдали от нас самих", - указала Бербок.

Угроза нового наплыва беженцев

Глава германского МИДа предупредила и об угрозе нового наплыва беженцев. "Если Украина будет больше не в состоянии обороняться - и я адресую эти слова в первую очередь тем, кто отвергает помощь Киеву, - тогда в бегство будут вынуждены обратиться еще миллионы людей. Ведь кому захочется добровольно жить в условиях пыток и оккупации?" - риторически вопросила Бербок. В Германии уже нашли убежище более миллиона украинцев.

"Поражение будет иметь роковые последствия - для свободной Украины и для свободной Европы, поэтому помощь Украине нужно расшярить", - подчеркнула министр. Она вновь призвала партнеров во всем мире продолжать поставку Украине систем противовоздушной обороны.

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