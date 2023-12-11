Глава МИД ФРГ - против "замораживания" войны в Украине

"Замораживание" конфликта привело бы к постепенной потере Украиной суверенитета и означалось бы сохранение угрозы для безопасности Европы, считает Бербок.

"Замораживание" конфликта в Украине означало бы сохранение угрозы для Европы. Такое мнение высказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в гостевой колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung , опубликованной в воскресенье, 10 декабря.

По словам министра, заявления Путина дают понять, что для него речь идет не только о регионах на востоке Украины, "а о подчинении всей страны и ее людей". "Поэтому "замораживание" конфликта означало бы не только отказ Украины от оккупированной части своей территории и от живущих там людей, но распространение на всю территорию страны непрекращающегося насилия со стороны России, обстрелов беспилотниками Киева, Одессы или Херсона. "Замораживание" означало бы лишение Украины день за днем суверенитета и идентичности. А еще это означало бы, что российская угроза для безопасности Европы сохранится", - аргументирует Бербок.

Кроме того, в случае "замораживания" конфликта у президента РФ Владимира Путина была бы стратегическая возможность восстановить военные силы РФ и рано или поздно начать действовать еще более жестко, возможно, даже за пределами территории Украины, следует из колонки.

"Поэтому то, что мы решили сразу после 24 февраля 2022 года, остается в силе: мы поддерживаем Украину не просто из лояльности к другу. Мы поддерживаем ее, чтобы она могла освободить свой народ от ада. И потому, что это отвечает нашим собственным интересам безопасности", - подчеркивает Бербок.

Бербок о международной поддержке Украины

По ее словам, было бы неверным считать, что международная поддержка Украины не дала результатов. "Украине удалось освободить более половины территорий, оккупированных Россией с февраля 2022 года, - около 74 000 квадратных километров. В ходе контрнаступления Украине удалось загнать в оборону российский флот в Черном море", - перечисляет глава МИД ФРГ.

По ее мнению, Россия ведет войну в Украине "и ради установления нового миропорядка": "Миропорядка имперского насилия. Миропорядка, в котором международное право - ничто, мощь сильнейшего - все, а готовность грубо нарушать правила - стратегическое преимущество".

"Мы противопоставляем основанному на насилии российскому видению мира, мир основанный на международном праве, Уставе ООН и правах человека. Как бы нам всем ни хотелось прекращения войны, "замораживание" конфликта означало бы обратное: "замораживание" несправедливости. Этого не должно произойти. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь народу Украины защитить себя - от насилия, войны и несправедливости", - заявляет Бербок.

Кризис вокруг бюджета ФРГ и военная помощь Украине

21 ноября стало известно, что Минфин ФРГ практически заморозил федеральный бюджет: всем министерствам и ведомствам запрещено брать на себя новые финансовые обязательства. Например, заключать договоры на реализацию каких бы то ни было будущих проектов или гарантировать поставки (например вооружений) за государственный счет. Обслуживать допускается только текущие, заранее утвержденные расходы.

В тот же день в Киев приезжал министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). На встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым Писториус объявил, что Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,3 млрд евро.

В дальнейшем Германия, которая уже сейчас занимает после США второе место по размеру военной помощи Киеву, намерена выделять на эти цели еще больше средств. В одобренных бундестагом планах правительства на 2024-й и дальнейшие годы указана сумма в 10,4 млрд евро.

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