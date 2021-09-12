 Глава МИД Франции обвинил талибов во лжи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.09.2021

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Мир

Глава МИД Франции обвинил талибов во лжи

По словам Жана-Ива Ле Дриана, талибы солгали, пообещав сформировать "интегративное правительство" и позволить покинуть страну желающим того афганцам.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выходит из Елисейского дворца в Париже

Жан-Ив Ле Дриан (фото из архива)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая поздним вечером в субботу, 11 сентября, в эфире национального телеканала France 5, обвинил руководство исламистского радикального движения "Талибан" во лжи. "Они говорили, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно выехать из страны, они говорили об интегративном и репрезентативном правительстве, но они лгут", - заявил дипломат.

Ле Дриан подчеркнул, что Франция не признает легитимность "правительства", сформированного руководством "Талибана" в Афганистане, и не собирается поддерживать с ним контакт. "Правительство Франции хочет сначала увидеть дела", - отметил глава МИД страны. По мнению Ле Дриана, именно талибам сейчас необходимы международные связи и экономическая "передышка", поэтому стоит дождаться их последующих шагов.

Франция вывезла из Афганистана около 3000 человек

Глава французской дипломатии 12 сентября отправится в Доху на переговоры об эвакуации из Афганистана французских граждан, а также афганцев, связанных с Францией. К сегодняшнему дню Париж вывез из Афганистана около 3000 человек.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество не отказываться от диалога с "Талибаном". В противном случае миллионы афганцев могут быть обречены на голодную смерть, а Афганистан превратится в центр терроризма, предупредил Гутерриш.

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