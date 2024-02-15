Глава ФБР Рэй нанес необъявленный визит в Израиль

Директор ФБР Кристофер Рэй подчеркнул важность сотрудничества его спецслужбы с израильскими коллегами для отражения угроз, стоящих перед обеими странами.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй нанес необъявленный визит в Израиль, сообщают СМИ в ночь на четверг, 15 февраля.

Отмечается, что 14 февраля Рэй встретился с представителями израильских разведывательных и специальных служб, чтобы обсудить "текущие и будущие угрозы" для Израиля и США.

Кроме того, Рэй встретился с сотрудниками ФБР, работающими в Тель-Авиве. При этом он подчеркнул важность совместной работы его ведомства с израильскими партнерами "для борьбы с угрозами со стороны (террористической организации. - Ред.) ХАМАС, "Хезболлах", Ирана и другими".

"ФБР давно и тесно сотрудничает с израильскими коллегами, и я уверен, что тесное взаимодействие наших ведомств способствовало тому, что мы смогли так быстро отреагировать на эти атаки (нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. - Ред.) и гарантировать максимально бесперебойную поддержку с нашей стороны", - приводит слова Кристофера Рэя онлайн-издание The Times of Israel .

ФБР будет и дальше оказывать поддержку израильскому правительству в его "усилиях, направленных на защиту граждан от угроз и терактов", говорится в заявлении главы американской спецслужбы.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 28 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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