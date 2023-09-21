Глава Евросовета обвинил РФ в "попытке культурного геноцида"

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель, выступая в среду, 20 сентября, на заседании Совбеза ООН, в необычайно резких выражениях раскритиковал действия России, "ведущей преступную войну" в Украине. Запись своей речи политический деятель выложил в своем микроблоге в соцсети X.

"Украина является местом преступления. И преступник находится в этом самом помещении. Вы знаете, кто вы", - заявил Мишель в начале своего выступления.

"Кремль мечтает о восстановлении прежней российской империи. После Украины - кто будет следующим? Кто будет следующим, чтобы удовлетворить фантазии Путина о прошлом?" - продолжил он.

В тоже время, не указывая прямо на Китай, возможного вторжения которого на Тайвань опасаются некоторые наблюдатели, ни на иные государства, он намекнул, что "в случае, если Россия преуспеет" в Украине, другие страны могут подвергнуться искушению пойти по ее стопам.

Шарль Мишель о судьбах украинских детей

Отдельно глава Евросовета остановился на судьбах украинских детей, которых после начала полномасштабного российского вторжения российские власти и сотрудничающие с ними "власти" оккупированных регионов Украины стали массово вывозить в РФ.

Подчеркнув, что война в Украине несет украинским детям "страдания, которых не заслуживает никто", Мишель сказал: "Я спрашиваю вас всех, включая представителей России, смогли бы вы вынести это, если бы ваш ребенок был украден и подвергся депортации? Если бы вашего ребенка заставляли забыть вашу семью, забыть ваш язык, вашу страну?"

"Так называемое усыновление - это по факту попытка культурного геноцида", - заявил он.

Именно подозрения в совершении военного преступления, связанного с депортацией украинских детей в Россию, стало основанием для выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента РФ Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Защищая детей, Украина защищает свою главную ценность - свои семьи, свое будущее, свою свободу. И поэтому мы в ООН твердо поддерживаем Украину в ее стремлении защитить себя. Пока невинные люди подвергаются атакам, мы будем помогать им защищать себя и останемся на их стороне столько, сколько потребуется", - констатировал Мишель.

Свидетели военного преступления в Украине

При этом он напомнил, что у преступления, совершаемого сейчас в Украине, имеются свидетели: "Все мы в мире и все сидящие за этим столом".

Обращаясь к представителям Китая, глава Евросовета указал, что мировое сообщество приветствует, что Пекин предостерег Россию от применения ядерного оружия. "Но теперь мы просим вас: давайте пойдем дальше. Давайте объединим силы, чтобы убедить Россию прекратить эту преступную войну, которая причиняет боль стольким людям. Давайте объединим силы, чтобы убедить Россию уважать принципы Устава ООН", - сказал Шарль Мишель.

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