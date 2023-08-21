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"Проект": Жена главы МЧС причастна к вывозу украинских детей

Даниил Сотников
1 ч. назад

Тайная жена главы МЧС, православная активистка Елена Мильская участвовала в похищении украинских детей, выяснило издание "Проект".

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Ребенок смотрит из окна поезда
Ребенок во время эвакуации из украинского ПокровскаФото: Anatolii Stepanov/AFP

Бывший охранник Путина и нынешний глава МЧС Александр Куренков женат на православной активистке, председательнице попечительского совета "Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям" Елене Мильской. Связанные с ней структуры получили от МЧС сотни миллионов рублей, а также были причастны к принудительному вывозу из Украины детей. Об этом со ссылкой на документы и источники пишет издание "Проект" в понедельник, 21 августа.

Елена Мильская - президент фонда "Архистратига Михаила" и экс-гендиректор фонда "Святителя Василия Великого". "Проект" нашел документы, которые подтверждают брак Куренкова и Мильской, однако пара не афиширует свои отношения. Через два месяца после назначения Куренкова в МЧС в 2022 году министр от лица своего ведомства заключил соглашение о взаимодействии с "Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям" Мильской, после чего НКО получила прямое бюджетное финансирование в 600 млн рублей, пишет "Проект".

Собеседница "Проекта" из среды волонтерских организаций называет "Национальный центр помощи детям" "прикрытием под видом благотворительности для экономической и политической деятельности" Мильской. Собеседница издания утверждает, что МЧС блокирует деятельность общественных организаций, в том числе поисковых отрядов, которые не входят в сферу влияния "Национального центра".

Мильская причастна к похищению Россией украинских детей

"Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям" Мильской также помогал силой вывозить украинских детей в Россию, выяснил "Проект". В октябре 2022 года волонтеры этого центра вместе с МЧС участвовали в вывозе детей из Херсонской области, переправляя их из Крыма в Краснодарский край, о чем рассказывали российские государственные СМИ и сама Мильская. 

Среди депортированных таким маршрутом были дети-сироты. По словам директора Центра социально-психологической реабилитации в селе Степановка Херсонской области Владимира Сагайдака, вывоз детей был насильственном. "Мне сказали, что если будет какое-то сопротивление, приедут солдаты, запакуют нас вместе с детьми и увезут. Я не думаю, что мы можем что-то сделать против автоматов. Поэтому деваться было некуда. Мы понимали, что это рано или поздно случится. Мне сказали, что детей вывезли в Геническ - соврали. Их вывезли в Крым, в Краснодарский край, город Анапа", - рассказывал он.

Кроме того, центр Мильской мог быть причастен к вывозу детей из лагеря украинских беженцев "Ромашка" в Ростовской области, пишет "Проект".  На одном из фотоотчетов Мильской о поездке туда издание опознало 25 детей, большая часть которых была вывезена из донецкого дошкольного детского дома №1. Многие из этих детей теперь распределены по России.

Мильской и ее семье принадлежат шикарные дома на Рублевке

Внебрачный сын Мильской Андрей Ковальчук владеет земельным участком на Рублевке в коттеджном поселке "Горки-2", в километре от резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве, выяснил "Проект". Издание оценивает эту недвижимость в 100 млн рублей.

Самой Мильской в поселке "Раздоры-2" принадлежит земельный участок и дом площадью почти 1000 кв. м. Оценочная стоимость этой недвижимости Мильской - примерно 600 млн рублей. До покупки дома Мильская и глава МЧС не владели бизнесом, подчеркивает "Проект".

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