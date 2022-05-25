 Главой МЧС России стал бывший адъютант Путина | Новости из Германии о России | DW | 25.05.2022

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Россия

Главой МЧС России стал бывший адъютант Путина

Александр Куренков начинал службу, охраняя первых лиц государства, в числе прочих - премьер-министра РФ 2007-2008 годов Виктора Зубкова, на выездных мероприятиях. Адъютантом Путина он стал примерно в 2015 году.

На заседании Совета Федерации (фото из архива)

Совет Федерации (фото из архива) одобрил кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС

Президент России Владимир Путин в среду, 25 мая, подписалуказ о назначении генерал-майора Александра Куренкова главой федерального министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). До этого кандидатуру Куренкова, выдвинутую Путиным в середине мая, единогласно поддержал Совет Федерации РФ.

Александр Куренков начинал службу в охране первых лиц государства во время выездных мероприятий. В числе прочего он охранял в 2007-2008 годах тогдашнего премьер-министра РФ Виктора Зубкова. В 2015 году он был назначен старшим адъютантом Путина, сообщили ранее агентству РБК источник, близкий к МЧС, а также знакомый Куренкова.

Осенью 2021 года Куренков стал советником главы Росгвардии Виктора Золотова. В декабре того же года он окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ и получил звание генерал-майора. До настоящего времени занимал должность заместителя директора Росгвардии и курировал боевую подготовку. Согласно источникам, в составе Росгвардии он участвовал в войне в Украине.

"Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции", - прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выбор Куренкова на пост главы МЧС России.

Прежний глава МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. С тех пор временно исполняющим обязанности главы ведомства был Александр Чуприян. Он останется на должности первого заместителя главы МЧС.

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