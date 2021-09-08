Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. Об этом сообщила в среду, 8 сентября, пресс-служба министерства.
"МЧС РФ с прискорбием сообщает, что при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит агентство "Интерфакс".
Кинорежиссер, которого пытался спасти министр, тоже погиб
Зиничев погиб, пытаясь спасти известного российского кинорежиссера Александра Мельника. По данным МЧС, Мельник прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Источник "Интерфакса" в МЧС сообщил, что кинорежиссер также погиб во время инцидента.
Временно исполнять обязанности министра будет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян, сообщила журналистам пресс-служба МЧС.
Зиничев возглавлял МЧС с 2018 года
Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял МЧС РФ с мая 2018 года, тогда же он вошел в состав Совета безопасности РФ. С 1987 по 1991 годы Зиничев служил в КГБ СССР, а затем - в российских органах безопасности. С 2006 по 2015 годы работал в личной охране Владимира Путина. В июне 2015 года занял пост начальника УФСБ по Калининградской области, а через год стал и. о. губернатора региона. Менее чем через три месяцаон покинул этот пост и был назначен замдиректора ФСБ. На должности главы МЧС Зиничев сменил Владимира Пучкова, который ушел с поста министра после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
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*От редакции
Крым - это украинская территория, аннексированная Россией. В данный момент полуостров контролируют российские власти, которые, как и жители Крыма, и российские туристы столкнулись с проблемой наводнений. Поэтому фотографии из Керчи и Ялты включены в фотогалерею о тех стихийных бедствиях, от которых пострадали россияне летом 2021 года.
Автор: Андрей Гурков