Глава дипломатии ЕС обеспокоен ростом числа военных РФ у границ Украины

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель с чрезвычайной озабоченностью наблюдает за перемещениями российских военнослужащих у украинских границ. Евросоюз непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, отметил глава дипломатии ЕС в ходе разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в воскресенье, 4 апреля. Боррель намерен обсудить этот вопрос с украинской стороной на ближайшем саммите глав МИД стран Евросоюза.
Накануне о своей обеспокоенности ростом напряженности на востоке Украины заявили Германия и Франция. Внешнеполитические ведомства обеих стран призвали стороны к сдержанности и немедленной деэскалации, а также указали на рост случаев нарушения режима прекращения огня.
Киев ранее обвинил Москву в стягивании тысяч российских военнослужащих к украинским северным и восточным границам, а также на территорию аннексированного РФ полуострова Крым. Российская сторона отвергла обвинения. Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Автор: Наталия Королева