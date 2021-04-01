 Глава дипломатии ЕС обеспокоен ростом числа военных РФ у границ Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 04.04.2021

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Европа

Глава дипломатии ЕС обеспокоен ростом числа военных РФ у границ Украины

Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Украины выразил озабоченность перемещениями российских военнослужащих у украинских границ. Москва отвергает обвинения Киева в стягивании войск к границам.

Силуэты российских военнослужащих

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель с чрезвычайной озабоченностью наблюдает за перемещениями российских военнослужащих у украинских границ. Евросоюз непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, отметил глава дипломатии ЕС в ходе разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в воскресенье, 4 апреля. Боррель намерен обсудить этот вопрос с украинской стороной на ближайшем саммите глав МИД стран Евросоюза.

Накануне о своей обеспокоенности ростом напряженности на востоке Украины заявили Германия и Франция. Внешнеполитические ведомства обеих стран призвали стороны к сдержанности и немедленной деэскалации, а также указали на рост случаев нарушения режима прекращения огня.

Киев ранее обвинил Москву в стягивании тысяч российских военнослужащих к украинским северным и восточным границам, а также на территорию аннексированного РФ полуострова Крым. Российская сторона отвергла обвинения. Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    Автор: Наталия Королева


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