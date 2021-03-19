Неудобная правда о войне: почему хотят запретить книгу о Донбассе?

В пятницу, 19 марта, в Минске состоялось судебное заседание по делу журналиста телеканала "Настоящее время" Романа Васюковича, которого обвиняют в распространении экстремистской информационной продукции. Поводом стал ввоз в страну в декабре 2020 года двух экземпляров книги Игоря Ильяша и Екатерины Андреевой "Белорусский Донбасс". Парадокс в том, что книга пока официально не признана экстремистской - суд по этому вопросу назначен на 26 марта. Как это возможно, и чем опасна для властей книга о Донбассе - в материале DW.
Белорусские власти нашли в книге признаки экстремизма
Романа Васюковича задержали в минском аэропорту 11 декабря, когда он возвращался из Киева. Для проверки "на экстремизм" у журналиста изъяли ноутбук и два экземпляра книги Игоря Ильяша и Екатерины Андреевой "Белорусский Донбасс". Ноутбук Васюковичу позже вернули, а книги отправили на экспертизу при министерстве информации, которая обнаружила в них "разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни", а также “пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики” и даже “материалы и инструкции по взрывному делу”. На основании этого заключения 19 марта журналиста вызвали в суд, хотя официально книга в Беларуси пока не запрещена.
Васюковича обвиняют в распространении экстремистских материалов. По итогам заседания дело отправили на доработку. "Я объяснил судье, что в Киеве купил два экземпляра книги "Белорусский Донбасс" - одну для себя, другую в подарок автору (в Беларуси книги в продаже нет. – Ред.). Распространять я их не собирался, когда ехал в Минск, их не прятал, они были в багаже запакованные в прозрачный целлофан. Даже если предположить, что в книге могут быть какие-то экстремистские признаки, то я о них не мог знать, потому что я ее не читал", - рассказывает Васюкович.
На журналиста пытаются наложить взыскание более чем через два месяца после его задержания, что противоречит белорусскому Кодексу об административных правонарушениях. Васюкович не знает, что с его делом будет дальше, но 26 марта его как заинтересованное лицо вызывают на суд о признании книги "Белорусский Донбасс" экстремистской.
Неудобная правда о войне в Донбассе
В тоже время к соавтору книги Игорю Ильяшу у белорусских властей претензий пока нет. Что касается выводов экспертной комиссии о "признаках экстремизма" в "Белорусском Донбассе", Ильяш считает их абсурдными и безосновательными: "Там никаких аргументов нет. Формулировка "пропаганда нацизма", упоминание каких-то "инструкций по взрывному делу" - совершеннейший бред. Как можно писать в заключении о "пропаганде и демонстрировании нацистской символики", если в книге нет иллюстраций. Очевидно, что это был заказ КГБ, эксперты даже не открывали эту книгу, они просто вписали какую-то распространенную формулировку, которая есть для таких случаев".
Журналистки "Белсата" Екатерина Андреева и Дарья Чульцова в суде в Минске
Книга Игоря Ильяша и Екатерины Андреевой "Белорусский Донбасс" вышла в Киеве еще летом 2020 года. Это, как говорит Ильяш, "неудобная правда о войне в Донбассе и роли Беларуси и белорусских граждан в этом конфликте". По его словам, с 2015 по 2020 год тема войны в Донбассе была краеугольной для внешней политики Александра Лукашенко, он избавился от санкций, неплохо налаживал контакты с внешним миром, все это строилось на одной простой линии: мы миротворцы, нейтральное государство. "Несколько лет журналистской работы мы посвятили тому, что шаг за шагом, доказывали, что все это ложь. Лукашенко оставался верным союзником путинской России на протяжение всего этого конфликта. Белорусские спецслужбы демонстрировали, как минимум, бездействие в отношение боевиков, которые ездили воевать на Донбасс", - утверждает он.
Ильяш не исключает, что признание книги "Белорусский Донбасс" экстремистской может стать формальным поводом для дальнейшего политического преследования его и Екатерины Андреевой, которая была приговорена к двум годам лишения свободы за репортаж с акции протеста на "Площади перемен" в Минске. "Сам факт признания книги экстремистской нам ничем не грозит, но в условиях нынешнего правового дефолта совершенно очевидно, что это событие может быть использовано спецслужбами для нашего преследования", - отмечает Ильяш.
Что попадает в список экстремистских материалов?
"Закон о противодействии экстремизму используется для политического давления. Также произошло и с книгой "Белорусский Донбасс", которая является журналистским расследованием. Если нет конкретного определения "экстремизм", под него можно подвести все что угодно. Если взять зарегистрированный журнал БАЖ "Абажур" и захотеть найти в нем экстремизм, уверен, это возможно. В той же газете администрации президента "СБ. Беларусь сегодня” пару недель назад была публикация с бело-красно-белыми флагами и свастикой", - комментирует представитель Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.
С 2008 года в Беларуси ведется Республиканский список экстремистских материалов. В него, к примеру, попали альбом "Пресс-фото Беларуси - 2011", концерт “Салідарныя з Беларуссю”, фильм "Урок белорусского языка". "В Беларуси законы имеют обратную силу. Канал Nexta признали экстремистским в октябре прошлого года, но сейчас начинают штрафовать всех, кто делал репосты, например, в августе, то есть все публикации, которые люди не удалили со своих страниц, сейчас подпадают под действие закона", - также отмечает Горецкий.
Смотрите также:
-
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс демократии
При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.
-
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень восприятия коррупции
Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).
-
Беларусь в различных мировых рейтингах
Условия для ведения бизнеса
В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".
-
Беларусь в различных мировых рейтингах
Гендерное неравенство
В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.
-
Беларусь в различных мировых рейтингах
ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни
Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).
-
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень свободы СМИ
По уровню свободы прессы Беларусь находится на 153-м месте из 180. Рядом в рейтинге 2020 года - Бруней и Турция. Россия - на 149-й строчке, Украина - на 96-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.
-
Беларусь в различных мировых рейтингах
Рейтинг милитаризации
Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.
-
Беларусь в различных мировых рейтингах
Всемирный индекс счастья
В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.
-
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс человеческого развития
При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.
-
Беларусь в различных мировых рейтингах
Свобода перемещения
В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.
-
Беларусь в различных мировых рейтингах
Почтовые услуги
Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.
-
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс глобальных климатических рисков
В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.
Автор: Янина Мороз