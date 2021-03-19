Неудобная правда о войне: почему хотят запретить книгу о Донбассе?

В пятницу, 19 марта, в Минске состоялось судебное заседание по делу журналиста телеканала "Настоящее время" Романа Васюковича, которого обвиняют в распространении экстремистской информационной продукции. Поводом стал ввоз в страну в декабре 2020 года двух экземпляров книги Игоря Ильяша и Екатерины Андреевой "Белорусский Донбасс". Парадокс в том, что книга пока официально не признана экстремистской - суд по этому вопросу назначен на 26 марта. Как это возможно, и чем опасна для властей книга о Донбассе - в материале DW.

Белорусские власти нашли в книге признаки экстремизма

Романа Васюковича задержали в минском аэропорту 11 декабря, когда он возвращался из Киева. Для проверки "на экстремизм" у журналиста изъяли ноутбук и два экземпляра книги Игоря Ильяша и Екатерины Андреевой "Белорусский Донбасс". Ноутбук Васюковичу позже вернули, а книги отправили на экспертизу при министерстве информации, которая обнаружила в них "разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни", а также “пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики” и даже “материалы и инструкции по взрывному делу”. На основании этого заключения 19 марта журналиста вызвали в суд, хотя официально книга в Беларуси пока не запрещена.

Васюковича обвиняют в распространении экстремистских материалов. По итогам заседания дело отправили на доработку. "Я объяснил судье, что в Киеве купил два экземпляра книги "Белорусский Донбасс" - одну для себя, другую в подарок автору (в Беларуси книги в продаже нет. – Ред.). Распространять я их не собирался, когда ехал в Минск, их не прятал, они были в багаже запакованные в прозрачный целлофан. Даже если предположить, что в книге могут быть какие-то экстремистские признаки, то я о них не мог знать, потому что я ее не читал", - рассказывает Васюкович.

На журналиста пытаются наложить взыскание более чем через два месяца после его задержания, что противоречит белорусскому Кодексу об административных правонарушениях. Васюкович не знает, что с его делом будет дальше, но 26 марта его как заинтересованное лицо вызывают на суд о признании книги "Белорусский Донбасс" экстремистской.

Неудобная правда о войне в Донбассе

В тоже время к соавтору книги Игорю Ильяшу у белорусских властей претензий пока нет. Что касается выводов экспертной комиссии о "признаках экстремизма" в "Белорусском Донбассе", Ильяш считает их абсурдными и безосновательными: "Там никаких аргументов нет. Формулировка "пропаганда нацизма", упоминание каких-то "инструкций по взрывному делу" - совершеннейший бред. Как можно писать в заключении о "пропаганде и демонстрировании нацистской символики", если в книге нет иллюстраций. Очевидно, что это был заказ КГБ, эксперты даже не открывали эту книгу, они просто вписали какую-то распространенную формулировку, которая есть для таких случаев".

Журналистки "Белсата" Екатерина Андреева и Дарья Чульцова в суде в Минске

Книга Игоря Ильяша и Екатерины Андреевой "Белорусский Донбасс" вышла в Киеве еще летом 2020 года. Это, как говорит Ильяш, "неудобная правда о войне в Донбассе и роли Беларуси и белорусских граждан в этом конфликте". По его словам, с 2015 по 2020 год тема войны в Донбассе была краеугольной для внешней политики Александра Лукашенко, он избавился от санкций, неплохо налаживал контакты с внешним миром, все это строилось на одной простой линии: мы миротворцы, нейтральное государство. "Несколько лет журналистской работы мы посвятили тому, что шаг за шагом, доказывали, что все это ложь. Лукашенко оставался верным союзником путинской России на протяжение всего этого конфликта. Белорусские спецслужбы демонстрировали, как минимум, бездействие в отношение боевиков, которые ездили воевать на Донбасс", - утверждает он.

Ильяш не исключает, что признание книги "Белорусский Донбасс" экстремистской может стать формальным поводом для дальнейшего политического преследования его и Екатерины Андреевой, которая была приговорена к двум годам лишения свободы за репортаж с акции протеста на "Площади перемен" в Минске. "Сам факт признания книги экстремистской нам ничем не грозит, но в условиях нынешнего правового дефолта совершенно очевидно, что это событие может быть использовано спецслужбами для нашего преследования", - отмечает Ильяш.

Что попадает в список экстремистских материалов?

"Закон о противодействии экстремизму используется для политического давления. Также произошло и с книгой "Белорусский Донбасс", которая является журналистским расследованием. Если нет конкретного определения "экстремизм", под него можно подвести все что угодно. Если взять зарегистрированный журнал БАЖ "Абажур" и захотеть найти в нем экстремизм, уверен, это возможно. В той же газете администрации президента "СБ. Беларусь сегодня” пару недель назад была публикация с бело-красно-белыми флагами и свастикой", - комментирует представитель Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

С 2008 года в Беларуси ведется Республиканский список экстремистских материалов. В него, к примеру, попали альбом "Пресс-фото Беларуси - 2011", концерт “Салідарныя з Беларуссю”, фильм "Урок белорусского языка". "В Беларуси законы имеют обратную силу. Канал Nexta признали экстремистским в октябре прошлого года, но сейчас начинают штрафовать всех, кто делал репосты, например, в августе, то есть все публикации, которые люди не удалили со своих страниц, сейчас подпадают под действие закона", - также отмечает Горецкий.

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