В Беларуси задержали участников протестных "дворовых чатов"

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси задержали семерых активных участников закрытого "дворового чата" в Московском районе Минска, члены которого выступали в поддержку протестов. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По ее данным, за последний месяц следователи установили личности администраторов целого ряда чатов. Средний возраст задержанных - 30-35 лет. По данным начальника отдела ГУ Юрия Ткачука, правоохранители "обнаружили свыше тысячи таких чатов".

Власти оценивают деятельность участников "на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями". По закону наказание по данной статье может составить от шести до 10 лет лишения свободы.

Дело в отношении блогера Мотолько

При этом в МВД напомнили об освобождении от уголовной ответственности в случае способствования в выявлении подобных действий.

10 марта Управление Следственного комитета Беларуси по Минску возбудило уголовное дело в отношении популярного блогера Антона Мотолько. Блогера подозревают, в частности, в том, что, находясь за пределами Беларуси и якобы "действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, он "объединил экстремистские группы (так называемые "дворовые чаты"), создал экстремистское формирование и руководит им". Следствие "проводит работу" по признанию его Telegram-канала экстремистским.

Протесты в Беларуси после президентских выборов

Массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования вспыхнули в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов физически пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Зачастую действия демонстрантов координируются через "дворовые чаты" в Telegram.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

Смотрите также: