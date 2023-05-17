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Евгений Пригожин
Фото: Wagner Group/Zuma/IMAGO
КонфликтыУкраина

Пригожин заявил о гибели американца под Бахмутом

Анастасия Аринушкина
1 ч. назад

Госдепартамент проверяет заявления основателя ЧВК "Вагнер" о гибели гражданина США на востоке Украины.

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Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в видео, опубликованном во вторник, 16 мая, утверждает, что в боях под Бахмутом погиб гражданин США. Официальный представитель Госдепартамента сообщил "Голосу Америки", что в Вашингтоне "знают о сообщениях" и сейчас занимаются поисками дополнительной информации.

На видео Евгений Пригожин показывает документы "гражданина Соединенных Штатов Николаса". После этого в кадре появляется тело человека, лежащего на обломках здания. "Мы его передадим Соединенным Штатам Америки, положим в гроб, закроем американским флагом - с уважением. Потому что он умер не в постели дедушкой, а умер на войне", - заявил глава "Вагнера".

"Публикуя кадры "злорадства" по поводу погибшего военного, ЧВК "Вагнер" продолжает кампанию "прославления и нормализации насилия", - так видео с Пригожиным прокомментировали в американском Институте изучения войны (ISW). Как утверждает агентство УНИАН со ссылкой на 135-го отдельного батальона Игоря Шепетина, погибший - ветеран Вооруженных сил США Николас Маймер.

Пригожин и критика Кремля

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин активно критикует Кремль и министерство обороны РФ на фоне сообщений о сложной обстановке в Бахмуте и ожидаемого украинского контрнаступления. Ранее в своих обвинениях Пригожин уже упоминал некоего "счастливого дедушку", который "думает, что ему хорошо", в то время как он может оказаться "законченным мудаком". Хотя он не называл имен, многие предположили, что под "дедушкой" Пригожин может иметь в виду Владимира Путина.

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