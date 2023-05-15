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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
Фото: Wagner Group/Zuma/IMAGO
КонфликтыУкраина

WP: Пригожин предлагал ГУР Украины раскрыть позиции войск РФ

Лиза Ламбрехт
1 ч. назад

Пригожин предлагал украинской разведке передать данные о нахождении российских войск, если ВСУ оставят Бахмут, сообщает The Washington Post.

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В конце января владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что передаст Украине информацию о расположении российских войск, если ВСУ отступят из Бахмута. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на недавнюю утечку секретных документов Пентагона в чате Discord.

Как утверждается, Пригожин передал это предложение представителям Главного управления разведки Украины, с которыми якобы поддерживал секретную связь в ходе войны. В утекших документах не уточняется, какие именно позиции РФ предлагал раскрыть владелец ЧВК.

Два украинских чиновника подтвердили The Washington Post, что Пригожин несколько раз говорил с ГУР Украины. Один из чиновников сообщил, что глава российских наемников якобы неоднократно делал предложения относительно Бахмута, но Киев эти предложения отклонил, потому что счел их не заслуживающими доверия. Источник газеты в Вашингтоне также усомнился в намерениях Пригожина.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post не подтвердил контакты украинской стороны с ЧВК. "Это вопрос военной разведки", - сказал он. Ранее газета удалила фрагмент из интервью с Зеленским, в котором был задан вопрос о предполагаемых контактах украинской разведки с Пригожиным. Однако после публикации материала о январском предложении Пригожина этот фрагмент был восстановлен.

Сам Пригожин назвал утверждения The Washington Post домыслами.

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www.washingtonpost.com
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