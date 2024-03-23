Под Белгородом за две недели от атак пострадали 152 человека

Жертвами воздушных атак за две недели стали 24 жителя Белгородской области, в том числе два ребенка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области за две недели от воздушных атак пострадали 152 человека, в том числе 11 детей. Погибли 24 мирных жителя, в том числе два ребенка. Такие данные губернатор региона Вячеслав Гладков обнародовал в субботу, 23 марта.

По его словам, за последние сутки, с 7 утра 22 марта по 7 утра 23 марта, в Белгороде в результате двух воздушных атак погиб один человек: гулявшая со своими собаками женщина скончалась на месте от ран после разрыва снаряда рядом с ней. При этой атаке пострадали еще три человека, им оказали медицинскую помощь, следует из поста .

"Различные разрушения выявлены в 276 квартирах 29 МКД, 10 частных домовладениях, на 5 социальных объектах и 7 хозсубъектах. Также повреждены 127 автомобилей и 2 хозпостройки", - сообщил Гладков.

Он уточнил, что за последние сутки были атакованы село Щетиновка и МАПП "Нехотеевка" в Белгородском районе; село Разумное, поселок Октябрьский, а также Беловское, Майское, Дубовское, Новосадовское, Крутологское и Никольское сельские поселения и некоторые другие населенные пункты. Пострадавших при этих инцидентах не было.

Эвакуация жителей города Грайворон и детей

21 марта власти города Грайворон Белгородской области после очередного обстрела региона обратились к местным жителям с просьбой эвакуироваться из-за "напряженной ситуации".

19 марта Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия" сообщил о решении властей Белгородской области на фоне продолжающихся обстрелов вывезти из региона в другие части России 9 тысяч детей.

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