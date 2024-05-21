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Германия заверила Латвию в дальнейшей военной поддержке

Павел Мыльников
21 мая 2024 г.

Самолеты германских ВВС продолжат патрулировать воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии НАТО, заявил министр обороны ФРГ. На авиабазе у Лиелварде размещены истребители Eurofighter Typhoon.

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Министр обороны Германии Борис Писториус и глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс на военном аэродроме под Лиелварде на фоне истребителя Eurofighter Typhoon
Министры обороны Германии и ЛатвииФото: Alexander Welscher/dpa/picture alliance

Германия заверила своего партнера по НАТО Латвию в дальнейшей военной поддержке. "Безопасность стран Балтии - это наша безопасность", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в ходе визита на авиабазу латвийских ВВС около Лиелварде во вторник, 21 мая.

Самолеты военно-воздушных сил ФРГ продолжат участвовать в наблюдении за воздушным пространством трех балтийских стран, отметил глава германского оборонного ведомства. "Наше сотрудничество прочно", - добавил он.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии началась после вступления Латвии, Литвы и Эстонии в Североатлантический альянс в марте 2004 года. С марта эту программу возглавляет Германия. На военном аэродроме под Лиелварде размещено 5 многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon и около 200 солдат. С начала весны эти самолеты 13 раз поднимались в небо по тревоге и обнаруживали российские военные самолеты над Балтийским морем. Глава латвийского Минобороны Андрис Спрудс поблагодарил Берлин за руководство миссией.

Призыв поставить Киеву Patriot и другие ЗРК

В то же время Писториус призвал союзников ФРГ поставить Украине зенитные ракетные комплексы. Партнеры Берлина, которые могут предоставить Киеву системы Patriot или их аналоги, должны сделать это "как можно быстрее", указал министр. Подобная помощь имеет решающее значение для дальнейшего хода войны, "в частности, для боевого духа, безопасности и инфраструктуры" Украины, добавил он.

"Германия предоставила Украине 25 процентов своих систем Patriot - больше, чем любая другая страна", - подчеркнул глава Минобороны ФРГ. Писториус, по его собственным словам, "не имеет понятия", почему другие государства проявляют медлительность в военной помощи Киеву.

После посещения Латвии министра обороны Германии отправился в Литву на встречу с литовским коллегой Лауринасом Касчюнасом. Кроме того, 22 мая Писториус намерен встретиться с германскими военнослужащими и посетить военные учения.

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