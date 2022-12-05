ФРГ упростит въезд квалифицированных работников из Индии

Глава МИД Германии Бербок подписала в Нью-Дели соглашение о миграции и мобильности. По данным Берлина, это первый подобный договор ФРГ с одной из стран исхода мигрантов.

Министры иностранных дел Германии и Индии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Субраманьям Джайшанкар подписали соглашение о миграции и мобильности, которое среди прочего облегчит пребывание индийских квалифицированных работников в ФРГ. "Мы хотим, чтобы в Германию приехали высококвалифицированные специалисты и молодые люди из Индии", - заявила Бербок на совместной пресс-конференции в Нью-Дели.

Задачей Берлина при этом является сокращение времени ожидания и упрощение бюрократических процедур при подаче заявок индийских специалистов. Правительство ФРГ хочет облегчить приезд в страну индийцев на работу, учебу в вузах или для получения среднего специального образования, добавила глава МИД Германии.

Упрощение деятельности инвесторов и бизнеса

Одновременно в соглашении предполагается упрощение деятельности в Индии немецких инвесторов и компаний. Данный договор способствует обмену между двумя странами и поддерживает "жизненные планы специалистов, студентов и получающих среднее профессиональное образование", пояснила немецкий министр. "Чтобы достичь успеха в экономики, необходимы умные головы и большой инновационный потенциал", - отметила она и добавила, что партнерство в области мобильности направлено именно на это.

В МИД ФРГ заявили, что германско-индийское соглашение является первым всеобъемлющим договором в области миграции, который Германия заключила с одной из стран исхода. Поэтому он носит образцовый характер в отношении дальнейших подобных соглашений. В свою очередь министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила о "вехе" и "важном шаге по привлечению квалифицированных работников, в которых срочно нуждается немецкий рынок труда". По данным МВД ФРГ, в Германии проживают чуть более 200 тысяч граждан Индии, большинство из которых имеют вид на жительство.

Тема войны в Украине

Другими темами переговоров Бербок в Нью-Дели являлись совместная борьба против климатического кризиса, вопросы экономики и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также последствия войны РФ в Украине.

Индийский министр иностранных дел выступил в защиту экономических связей своей страны с Россией, которые, по его словам, "довольно малы" в сравнении с большинством европейских стран и соответствуют "законным интересам" ведущего торговлю государства. При этом Индия представляет очень четкую позицию, заключающуюся в необходимости "диалога и дипломатии", подчеркнул Джайшанкар. Вместе с тем задачей Индии не является обсуждение основ для мирных переговоров, добавил он.

В ходе двухдневного визита также запланированы встречи с представителями гражданского общества и посещение неправительственных организаций, занимающихся борьбой за права и безопасность женщин.

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