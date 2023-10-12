ФРГ разрешила Израилю применять дроны Heron против ХАМАС

Два арендованных Германией израильских беспилотника Heron TP оставались в Израиле для обучения немецких пилотов.

Германия разрешила Израилю использовать два боевых беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Heron TP для нанесения ударов по позициям боевиков радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщило министерство обороны ФРГ вечером в среду, 11 октября.

Вооруженные силы Германии ранее взяли пять таких БПЛА в лизинг у израильского оборонного концерна Israel Aerospace Industries, который их производит. Два из них оставались в Израиле для обучения немецких пилотов.

По данным журнала Der Spiegel, министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) одобрил запрос Израиля на использование беспилотников, а 16 проходивших обучение немецких пилотов должны в выходные вернуться домой из-за атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

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