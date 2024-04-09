Германия поставит Украине еще 20 БМП Marder

Правительство ФРГ в марте передало концерну Rheinmetall заказ на двузначную миллионную сумму. Поставки дополнительных Marder Украине будут осуществлены в течение нынешнего года.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства ФРГ заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder. Заказ на двузначную миллионную сумму среднего уровня был передан в марте, а поставка дополнительных БМП Киеву будет осуществлена в течение нынешнего года, говорится в пресс-релизе Rheinmetall AG, выпущенном во вторник, 9 апреля.

Rheinmetall уже передал Украине путем прямых и круговых поставок трехзначное количество Marder. В ныне заказанной правительством ФРГ модели 1A3 дополнительно интегрирован лазерный дальномер для эффективного и точного поражения целей.

Первые 20 машин этого типа Rheinmetall передал Украине еще в марте прошлого года. С тех пор Киеву было передано еще несколько партий этой техники в объеме двухзначного числа каждая, отмечается в пресс-релизе.

Отремонтированные устаревшие модели

Устаревшие БМП Marder 1A3 концерн Rheinmetall получил из арсенала бундесвера. Еще в начале 2022 года компания за собственный счет приступила к ремонту этой техники, чтобы обеспечить ее незамедлительное применение. Ремонтные работы на заводах в Унтерлюссе и Касселе продолжаются и сейчас.

Разработанная для бундесвераБМП Marder считается одной из самых эффективных и надежных БМП в мире. За время использования бундесвером эта машина неоднократно модернизировалась и усиливалась.

В настоящее время на вооружении бундесвера имеется более 300 БМП Puma, которые являются более современными машинами данного типа и которые постепенно должны заменить Marder.

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