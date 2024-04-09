Германия поставит Украине еще 20 БМП Marder

Германия поставит Украине еще 20 БМП Marder9 апреля 2024 г.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства ФРГ заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder. Заказ на двузначную миллионную сумму среднего уровня был передан в марте, а поставка дополнительных БМП Киеву будет осуществлена в течение нынешнего года, говорится в пресс-релизе Rheinmetall AG, выпущенном во вторник, 9 апреля.
Rheinmetall уже передал Украине путем прямых и круговых поставок трехзначное количество Marder. В ныне заказанной правительством ФРГ модели 1A3 дополнительно интегрирован лазерный дальномер для эффективного и точного поражения целей.
Первые 20 машин этого типа Rheinmetall передал Украине еще в марте прошлого года. С тех пор Киеву было передано еще несколько партий этой техники в объеме двухзначного числа каждая, отмечается в пресс-релизе.
Отремонтированные устаревшие модели
Устаревшие БМП Marder 1A3 концерн Rheinmetall получил из арсенала бундесвера. Еще в начале 2022 года компания за собственный счет приступила к ремонту этой техники, чтобы обеспечить ее незамедлительное применение. Ремонтные работы на заводах в Унтерлюссе и Касселе продолжаются и сейчас.
Разработанная для бундесвераБМП Marder считается одной из самых эффективных и надежных БМП в мире. За время использования бундесвером эта машина неоднократно модернизировалась и усиливалась.
В настоящее время на вооружении бундесвера имеется более 300 БМП Puma, которые являются более современными машинами данного типа и которые постепенно должны заменить Marder.
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