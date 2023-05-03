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Разбитое оборудование телерепортеров после нападения в центре БерлинаФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
СМИГлобальные темы

В ООН призвали остановить атаки на журналистов во всем мире

Ольга Лебедева
27 мин. назад

Во Всемирный день свободы печати Антониу Гутерриш напомнил о значении свободы СМИ как основы демократии и справедливости. В 2022 году были убиты не менее 67 журналистов, указал он.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил о значении свободы СМИ как основного принципа демократии и справедливости. Свободная журналистика "дает всем нам факты, необходимые для того, чтобы формировать мнения и говорить правду сильным мира сего", заявил он в среду, 3 мая, во Всемирный день свободы печати.

По словам Гутерриша, свобода прессы сегодня подвергается атакам во всем мире, а дезинформация и риторика ненависти размывают границы между фактами и вымыслом, научными данными и конспирологическими теориями. "Все большая концентрация медиаиндустрии в руках немногих, финансовый крах десятков независимых новостных организаций, а также увеличение количества национальных законов и нормативных актов, подавляющих журналистскую деятельность, способствуют дальнейшему усилению цензуры и угрожают свободе слова", - констатировал глава ООН.

Число убитых журналистов в 2022 году возросло на 50 процентов

По его данным, в 2022 году были убиты не менее 67 сотрудников СМИ - это на 50 процентов больше, чем годом ранее. Журналисты становились жертвами целенаправленных нападений, когда пытались выполнять свои профессиональные обязанности, отметил Гутерриш. Кроме того, почти три четверти журналисток сталкивались с онлайн-насилием, каждая четвертая - с физическими угрозами. "Остановите угрозы и нападения. Прекратите задерживать и сажать в тюрьму журналистов за то, что они делают свою работу. Остановите ложь и дезинформацию", - призвал генсек ООН.

Всемирный день свободы печати 3 мая был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года по предложению ЮНЕСКО. Тем самым, в нынешнем году он отмечается в 30-й раз.

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